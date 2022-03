Iran, a rischio il Mondiale: 2mila donne lasciate fuori dallo stadio

C’è una nazionale che rischia di essere esclusa dai Mondiali 2022, che si terranno a dicembre in Qatar. Si tratta dell’Iran, che dopo aver raggiunto il primo posto nel gruppo A durante le qualificazioni asiatiche potrebbe perdere tutto a causa di una questione di diritti umanitari e uguaglianza non indifferente. Secondo l’emittente di stato Irib, infatti, durante la gara contro il Libano tenutasi a Mashad, a circa duemila donne è stato impedito l’accesso allo stadio nonostante il regolare biglietto. Indaga la Fifa, che potrebbe anche decidere di escludere il Paese dalla manifestazione.

Duemila donne fuori dallo stadio: l’Iran adesso rischia l’esclusione

Il 2-0 interno contro il Libano è stato un momento di grande gioia per l’Iran, che ora rischia però di salutare i Mondiali nonostante la qualificazione diretta arrivata vincendo il gruppo A. 8 vittorie, un pari e una sconfitta nelle 10 partite giocate, per un totale di 25 punti, rischiano di essere vanificati dalla scelta di lasciare fuori dallo stadio a Mashad duemila tifose. Le donne, regolarmente in possesso del biglietto, non hanno assistito al match e ora il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha chiesto di indagare sull’accaduto. Inutili al momento le scuse del governatore Mohsen Davari. La Fifa vuole vederci chiaro e potrebbe prendere decisioni estreme.

La Fifa pronta all’esclusione: nel 2019 ultimatum all’Iran

La scelta della Fifa partirebbe da lontano. Non è la prima volta che l’Iran viene richiamato. Già nel 2019 la Federazione internazionale aveva ammonito il Paese proprio sull’argomento riguardante le donne allo stadio. Un ultimatum, quello dei vertici del calcio mondiale, con la minaccia diretta di escludere la nazionale iraniana dalle competizioni se non si fosse provveduto. E in effetti così era stato. Anche a gennaio, in occasione della sfida contro l’Iraq, era stato permesso l’accesso all’impianto alle donne, seppur in numero limitato. Ora il dietrofront che rischia di far deflagrare la situazione. Davvero l’Iran non andrà in Qatar?