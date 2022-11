Iran, manifestanti incendiano la casa museo di Khomeini

La tv israeliana I24 e altri media internazionali hanno riportato la notizia secondo cui i manifestanti iraniani, ancora impegnati nelle proteste giorno e notte, hanno incendiato la casa museo dedicata a Ruhollah Khomeini. Si tratta della dimora in cui è nato quello che è considerato il padre della rivoluzione islamica. Da 30 anni l’edificio è interamente dedicato alla vita dell’ayatollah. Un simbolo contro il quale sono state lanciate diverse bottiglie di molotov durante la dura nottata di scontri vissuta in tutta l’Iran, anche a Khomein. Ma secondo l’agenzia di stampa Tasnim News, legata ai Pasdaran, cioè i guardiani della rivoluzione islamica, il museo è «aperto al pubblico» e si tratterebbe di una fake news.

Sui social le immagini dell’incendio

Non è così per i social network, oltre che per decine di quotidiani e siti in tutto il mondo. Nei video diffusi soprattutto su Twitter si vedono le fiamme divorare l’edificio. Molti, anche diversi cronisti iraniani e stranieri, hanno sottolineato la valenza simbolica dell’attacco a uno dei monumenti principali della rivoluzione islamica. L’attacco è avvenuto giovedì notte.

Another video from #Khomein, birthplace of Dictator #Khomeini. Protesters burned down house of Ruhollah Khomeini, the founder of #Iran‘s Islamic Regime in the city. Since 30 years ago, Khomeini’s house had been a museum in Khomein.#MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/bTXzCGpQJ6 — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 17, 2022

La protesta dura ormai da oltre due mesi

I movimenti di protesta che stanno scuotendo l’Iran sono partiti ormai oltre due mesi fa, dall’uccisione di Masha Amini, diventata il simbolo di una vera rivoluzione. Negli ultimi giorni gli attacchi si sono intensificati. Oltre all’assalto al museo di Khomeini, appena 24 ore prima i manifestanti avevano attaccato il seminario religioso di Izeh, altro simbolo dei mullah. L’agenzia ufficiale Irna ha dichiarato che lì sono morte nove persone in due attacchi separati ad opera di uomini armati in motocicletta, definiti «un gruppo terroristico». Tra le vittime anche due bambini di 10 e 13 anni. Finora si stimano 344 morti in totale, tra cui almeno 20 poliziotti.