Iran, finaliste di Miss Italia si tagliano i capelli in segno di solidarietà

Le finaliste di Miss Italia hanno fatto un bel gesto per sostenere tutte le donne in Iran. Insieme alla patron di Miss Italia, vale a dire Patrizia Mirigliani, hanno deciso di tagliarsi i capelli per mostrare la loro solidarietà alle donne iraniane.

Il gesto delle finaliste di Miss Italia

Tutte le 21 ragazze finaliste del concorso di bellezza hanno deciso di postare sui social le foto con il loro gesto. Inoltre, Patrizia Mirigliani, che ha aderito all’iniziativa, ha spiegato le ragioni dietro a tale gesto. Le sue parole sono state: «Ciò che veramente occorre è la continuità dell’informazione e dell’attenzione. Ora siamo concentrati sull’Iran, purtroppo però stiamo assistendo a una regressione della condizione femminile, non solo nel mondo arabo ma anche da noi, in Occidente, in Italia, dove quotidianamente siamo alle prese con pregiudizi e stereotipi legati all’universo femminile».

La Mirigliani ha poi continuato con il suo messaggio e ha aggiunto: «L’emancipazione delle donne, purtroppo, non va data mai per scontata. Le donne iraniane ci hanno dimostrato di avere bisogno di noi, ci hanno lanciato un richiamo forte, ci hanno chiesto di non essere lasciate sole, perché loro stanno scendendo nelle piazze, stanno manifestando e lottando per la loro libertà a rischio della vita. Non possiamo ignorarle».

Un pensiero anche per Alessia Piperno

La patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani ha voluto anche esprimere un piccolo pensiero per Alessia Piperno, la ragazza italiana arrestata in Iran per aver partecipato alle proteste scaturite dalla morte di Mahsa Amini. Il suo pensiero al riguardo è stato: «Riportiamola a casa».

Le finaliste del concorso di bellezza più famoso di Italia, oltre a pubblicare il gesto sui loro profili social ufficiali, sono state coraggiose, perché si sono mostrate anche in un video pubblicato dalla pagina ufficiale Miss Italia su Facebook e non solo. La competizione ha voluto lanciare un messaggio a favore delle donne e sicuramente questa iniziativa ha riscosso consensi positivi.