L’Iran contro il Festival del Cinema di Cannes, ecco perché

L’Organizzazione per il Cinema in Iran ha aspramente criticato il Festival di Cannes per avere conferito un premio al film Holy Spider, diretto dal regista iraniano-danese Ali Abbasi. L’istituzione culturale di Teheran, come riporta l’agenzia Irna, ha contestato la pellicola definendone «abominevole» il contenuto, in quanto descriverebbe la società iraniana in modo «fazioso, distorto e politicamente motivato».

Holy Spider, la protagonista è stata premiata come miglior attrice

Il premio che ha fatto indignare le autorità è quello conferito alla protagonista Zar Amir Ebrahimi, attrice iraniana 41enne, residente da tempo in Francia: si è aggiudicata il Prix d’interprétation féminine grazie all’interpretazione di una giornalista nel film che, secondo Teheran, «insulta i valori e le credenze di milioni di musulmani».

Holy Spider, tratto da una storia vera

Ambientato nel 2001, Holy Spider racconta la storia della giornalista Rahimi, arrivata dalla capitale Teheran a Mashhad, città dove un serial killer sta adescando e uccidendo prostitute, strangolandole con il loro velo, in quanto peccatrici. Si tratta di una storia vera, almeno quella degli omicidi: Saeed Hanaei, operaio edile e veterano della guerra contro l’Iraq, tra il 2000 e il 2001 uccise 16 prostitute, prima di essere arrestato dalla polizia. Gli assassinii compiuto dal “Ragno”, questo il soprannome del killer, furono all’epoca visti con favore da alcuni gruppi fondamentalisti e militanti islamici, che lo consideravano una sorta di eroe, impegnato a difendere la città dalla “piaga” della prostituzione. Saeed Hanaei, condannato a morte per impiccagione, fu giustiziato l’8 aprile 2002.

