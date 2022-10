Iran, una donna di 80 anni toglie il velo: «Codardi se non lo fate»

Si chiama Gohar Eshghi, ha 80 anni e ha indossato l’hijab da quando ne aveva 7. Per 73 lunghi anni il velo imposto dalle regole della Repubblica Islamica a tutte le bambine, in Iran e non solo, le ha coperto capelli e testa. Ma da qualche ora non è più così, perché l’anziana donna si è esibita in un video in una protesta che ha commosso il Paese, nel pieno di un’orda di manifestazioni contro il governo dopo la morte di Mahsa Amini. Il suo gesto vuole essere «per i nostri giovani», ma nasce da lontano. Dieci anni fa, infatti, è stato ucciso in carcere il figlio Sattar Beheshti, un blogger dei primi anni 2010, arrestato per aver denunciato gli abusi e le torture sui detenuti. E così ha deciso di toglierlo davanti a tutti.

Il gesto di Gohar Ehsghi: il video è virale

Mentre in Iran le strade vengono invase da giovani, soprattutto donne, impegnati a protestare contro il regime, strappando e bruciando gli hijab, nessuno si immaginava che anche una donna di 80 anni potesse farlo. Un gesto importante e potente, quello di Gohar Eshghi, riprese mentre si toglie il velo, sul tappeto del suo soggiorno, con in mano una foto del figlio scomparso dieci anni fa. L’anziana donna dice di farlo per supportare le proteste: «Per i nostri giovani, dopo 80 anni, a causa di una religione che sta uccidendo le persone, mi tolgo il mio hijab. Maledico i codardi. Se mi ascoltate, scendete nelle strade. Siete codardi se non lo fate». La repressione delle autorità sta causando un gran numero di vittime: i morti dall’inizio delle manifestazioni sarebbero oltre 220, a cui si aggiungono migliaia di incarcerati.

After 80 years of wearing hijab, #GoharEshghi took her hijab off “because of a religion that is killing people”.

She called people not coming to the streets to protest cowards.

Gohar is mother of #SattarBeheshi an Iranian blogger who was killed by the Islamic Republic in 2012. pic.twitter.com/j0QLXVQhlF — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 18, 2022

Chi era Sattar Beheshti

Gohar Eshghi è la madre di Sattar Beheshti, morto nel 2012. Si tratta di un celebre blogger iraniano che all’incirca dal 2010 ha iniziato a criticare il governo per il trattamento riservato ai detenuti, con sparizioni, minacce, abusi e torture. L’uomo lavorava in un negozio nella periferia di Teheran ed è stato arrestato quando si è scagliato contro il sostegno finanziario dell’Iran ad Hezbollah. Portato in carcere, Beheshti è stato poi torturato ed è deceduto in prigione, senza che la famiglia potesse vederlo o ricevere spiegazioni. Gohar Eshghi, all’epoca della vicenda, è riuscita soltanto a vedere il sudario del giovane, pieno di sangue.