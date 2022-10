Iran: chi sono i Basiji, i paramilitari specializzati nella repressione delle proteste

Non si placano le proteste in Iran, dove centinaia di donne e uomini sono scesi in piazza nell’ultimo mese dopo la morte di Mahsa Amini. Questo nonostante la Repubblica Islamica abbia delegato la repressione del dissenso a una brigata paramilitare. È il Basij composta da truppe d’assalto rigorosamente in nero che piombano sulle manifestazioni in sella motociclette e impugnando manganelli.

Chi sono i Basiji, forza paramilitare fedele alla Repubblica Islamica dell’Iran

Il Basij, traducibile dal farsi con Organizzazione per la mobilitazione degli oppressi, nacque nel 1979 per volere dell’ayatollah Ryhollah Khomeini. A seguito della rivoluzione islamica, aveva lo scopo iniziale di avvicinare la popolazione dell’Iran verso la cultura musulmana e combattere i nemici dall’interno. Il Basij fu per esempio impiegato durante le rivolte studentesche di fine Anni 90. Oggi, come riporta Associated Press, sono sotto il comando della Guardia Rivoluzionaria Iraniana. Il loro numero è in costante aumento, tanto che l’intelligence americana ne stima circa un milione in tutto il Paese.

Saeid Golkar, studioso iraniano dell’Università del Tennessee Chattanooga, ne ha ricostruito in un libro la storia del gruppo. L’esperto ha spiegato come il loro apparato di sicurezza comprenda brigate armate, forze antisommossa e una fitta rete di spie. Differenti le ragioni che spingono sempre più giovani ad arruolarsi. Prima di tutto si tratta di un posto di lavoro pubblico sicuro e ben pagato. Inoltre fare parte della brigata facilita l’ammissione all’università. Dopo l’inserimento le reclute affrontano un duro addestramento militare e ideologico. La rivoluzione islamica diventa una lotta contro l’ingiustizia e numerosi nemici. Esterni, come gli Stati Uniti e Israele, ma anche interni come i gruppi di opposizione. Ai loro occhi, l’hijab diventa baluardo contro la commistione di genere e l’adulterio. Toglierlo significherebbe per le donne abbracciare il nemico occidentale.

Manganelli e armi da fuoco, così i Basiji sedano le proteste di piazza

Le operazioni di repressione dei Basiji iniziano, come riporta Ap News, con un’attenta sorveglianza online. Presenti in ogni istituzione pubblica, hanno una divisione informatica che si occupa di scandagliare la Rete per identificare potenziali nemici. «Si muovono con diverse strategie», ha dichiarato Golkar. «Ovviamente quella più chiara è di natura violenta». Scendendo in piazza, i Basiji indossano tute nere o da commando, piombando sulle rivolte in sella alle loro motociclette. «Inseguono, bastonano e sparano i manifestanti per radunarli e picchiarli», continua Sanam Vakil, esperto di Iran per il think tank Chatam House di Londra. «Portano i rivoltosi nei centri di detenzione dove sono torturati e picchiati». A volte, si infiltrano fra i manifestanti in qualità di informatori per identificarne i capi. Un rapporto di Amnesty International ha riportato che il mese scorso quattro spie Basiji sono morte durante le proteste.