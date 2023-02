Iran, centinaia di bambine avvelenate nelle scuole: «È per tenerle a casa»

Le autorità sanitarie iraniane hanno dichiarato che in Iran centinaia di bambine sono state avvelenate nelle scuole per far sì che gli istituti chiudano. L’ultimo caso è accaduto nella città di Qom e il viceministro della Salute, Youness Panahi, dalle sue parole sembra aver confermato che «l’avvelenamento è stato intenzionale».

«È emerso che alcuni individui volevano che tutte le scuole, soprattutto quelle femminili, fossero chiuse», ha riferito l’esponente del governo. Dalla fine di novembre 2022, le televisioni e i giornali locali hanno riportato, infatti, casi di avvelenamento respiratorio in almeno duecento bambine di circa 10 anni, nelle scuole della città. Gli ultimi casi proprio a Qom, centro degli studi religiosi sciiti in Iran. A dicembre i consigli degli studenti di varie scuole avevano denunciato «focolai di avvelenamento» nelle mense, e a fine ottobre una studentessa universitaria di 21 anni, Negin Abdolmaleki, era morta per un’intossicazione.

«I ministeri dell’Intelligence e dell’Istruzione stavano collaborando per trovare la fonte dell’avvelenamento» ha dichiarato dal canto suo il portavoce del governo Ali Bahadori Jahromi.

The minister of education of the Islamic regime in Iran admitted that the poisoning of the students was intentional.

The poisoning of school girls is the revenge of the terrorist regime of islamic Republic against the brave women who flagged the mandatory hijab & shook the… https://t.co/kwK3vtLHDs pic.twitter.com/ycddbT0ghA

