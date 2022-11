Proteste in Iran, arrestate le attrici Riahi e Ghaziani: si erano mostrate senza velo

Due star del cinema iraniane sono state arrestate per aver sostenuto le proteste nel Paese, scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini il 16 settembre scorso. Si tratta di Hengameh Ghaziani e Katayoun Riahi, che già in precedenza avevano manifestato senza il velo. Lo riportano i media statali dell’Iran, secondo cui l’arresto risale alla giornata di ieri per ordine del procuratore di Stato. «Questo è forse il mio ultimo post», aveva scritto sui propri canali social la stessa Ghaziani, poco prima dell’arrivo della forze di polizia. Intanto, come riporta la Bbc, hanno protestato anche alcuni volti dello sport, tra cui il capitano della Nazionale di calcio che oggi scenderà in campo per il Mondiale in Qatar contro l’Inghilterra.

Proteste in Iran, da Ghaziani e Riahi al capitano della Nazionale di calcio

A dare la notizia dell’arresto è stata Irna, l’agenzia di stampa statale. Nel comunicato si legge come le due attrici Ghaziani e Riahi, rispettivamente di 52 e 60 anni, erano state convocate in procura per i post provocatori e la loro attività sui social media. Emblematico l’ultimo contenuto online della stessa Ghazani, che appare in un video senza il velo poco prima dell’arresto. «Forse questo è il mio ultimo post», ha detto la donna. «Da questo momento in poi, qualsiasi cosa mi accada, sappiate che sarò con il popolo iraniano fino al mio ultimo respiro». Già la scorsa settimana Ghaziani aveva accusato il regime iraniano di aver ucciso 50 minori. Simile il discorso di Riahi che lo scorso settembre si presentò a testa scoperta negli studi dell’Iranian International Tv. Durante l’intervista non nascose il suo sostegno e la sua solidarietà alle manifestazioni contro il regime in Iran.

Convocazioni in procura anche per altre star dell’Iran come le attrici Elnaz Shakerdoust, Mitra Hajjar, Baran Kowsari e Sima Tirandaz. Oltre a due ex parlamentari riformatori Parvaneh Salahshouri e Mahmoud Sadeghi. Intanto dall’Iran ha fatto sentire la propria voce anche la Nazionale di calcio, che oggi scenderà in campo contro l’Inghilterra al Mondiale. Dalla Spagna ha parlato anche il capo della federazione iraniana di boxe, Hossein Soori. Intervenuto a margine di un torneo, ha detto di non voler tornare in Iran per via della violenta repressione nel Paese. Solidarietà dalla nazionale femminile di pallacanestro, con le giocatrici apparse senza velo in una foto di gruppo online.