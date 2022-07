Arrestato in Iran il regista Mohammad Rasoulof, Orso d’oro a Berlino: aveva criticato il regime

Il regista iraniano Mohammad Rasoulof è stato arrestato insieme al collega Mostafa Al-Ahmad in Iran. I due sono stati trasferiti in una località sconosciuta, dove sono al momento detenuti. Lo hanno reso noto i due produttori iraniani Kaveh Farnam e Farzad Pak, tramite una dichiarazione affidata al distributore Kino Lorber e pubblicata su Twitter.

We are horrified by this news and strongly condemn the Iranian authorities for their arrest of our friend and colleague Mohammad Rasoulof (There Is No Evil, Manuscripts Don’t Burn) and fellow filmmaker Mostafa Al-Ahmad. pic.twitter.com/KgHzQ0zOZ4 — Kino Lorber (@KinoLorber) July 8, 2022

Mohammad Rasoulof, la vittoria a Berlino con Il male non esiste

Da sempre critico nei confronti del regime di Teheran, nel 2020 fa Rasoulof non aveva potuto ritirare l’Orso d’oro vinto al Festival di Berlino grazie al film Il male non esiste. Ma il governo non gli aveva permesso di viaggiare in Germania: si trovava infatti agli arresti domiciliari con il passaporto confiscato, dopo aver partecipato a settembre 2019 negli Stati Uniti al Telluride Film Festival.

Mohammad Rasoulof, la carriera e i problemi con la giustizia iraniana

Il 50enne Mohammad Rasoulof ha esordito alla direzione di un lungometraggio nel 2002, con Gagooman, premiato come miglior opera prima al concorso cinematografico iraniano Fajr Film Festival. La sua seconda pellicola, L’isola di ferro, è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2005. Dal 2010, Rasoulof è stato condannato più volte dalla corte rivoluzionaria iraniana: in quell’anno, insieme al collega Jafar Panahi, è stato accusato di «atti e propaganda ostili alla Repubblica islamica dell’Iran». Inizialmente condannati, i due sono stati poi assolti. Nel 2011 la partecipazione a Cannes con Be omid e didar, con cui ha vinto il premio per la miglior regista nella sezione Un Certain Regard. Da quanto è rientrato nel Paese, a Rasoulof è stato vietato girare film e viaggiare fuori dall’Iran.

Ad oggi nessuno dei film che ha realizzato Rasoulof è stato proiettato in Iran a causa della censura.

Come riporta l’Associated Press, il cineasta è stato arrestato per alcuni post pubblicati sui social media, che contenevano critiche alla violenza della polizia.