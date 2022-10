Iran, Amnesty International: «Uccisi 23 minori durante le proteste»

Secondo il bilancio tracciato da Amnesty International, sarebbero stati almeno 23 i minori uccisi in Iran da quando sono scoppiate le manifestazioni e i cortei lungo le vie del Paese per la morte di Mahsa Amini. Il report denuncia l’uso della violenza da parte della polizia morale sugli adolescenti, raccontando metodi e quantificando le vittime. Per Amnesty «le autorità iraniane stanno ricorrendo a ogni mezzo per stroncare lo spirito di resistenza delle proteste giovanili e per mantenersi aggrappate al potere». Le manifestazioni durano ormai da quattro settimane e non sembra vicina la conclusione della vicenda. In ogni parte del mondo si protesta per sostenere la lotta delle donne iraniane e dei giovani per i propri diritti.

Amnesty: 17 su 23 uccisi con proiettili veri

Amnesty International nel suo report in cui è incluso il bilancio delle vittime parla di 23 adolescenti. 17 di loro sono stati uccisi con proiettili veri, 2 con pallini da caccia e 4 con vari pestaggi. Di questi 23, 10 sono morti nella sola giornata del 30 settembre, il venerdì di sangue delle province di Zahedan, Sistan e Belucistan. Tutti appartenevano alla minoranza oppressa dei beluci. Gli altri 13, invece, sono stati uccisi in altre 11 città nelle aree di Teheran, dell’Azerbaigian occidentale, dell’Alborz, del Kermanshah, dello Zanjan e di Kohgilouyeh e Bouyer Ahmad. Le repressioni più gravi e violente si registrano nelle aree curde, nel nord ovest dell’Iran.

La repressione nel Kurdistan

Proprio il Kurdistan sembra essere il fronte più caldo delle manifestazioni, che raccolgono maggiormente il favore della popolazione e diventano sempre più partecipato. Questo nonostante i numeri delle vittime e una repressione violenta portata avanti dai basiji e dalla polizia antisommossa, che spesso utilizza proiettili veri. Tra i testimoni citati da Reuters, c’è anche chi parla di agenti spediti da fuori e poliziotti che si sarebbero rifiutati di sparare sulla gente: «Pochi giorni fa alcuni membri basiji di Sanandaj e Baneh si sono rifiutati di eseguire gli ordini e di sparare alla gente».