Irama e Rkomi annunciano l’album a quattro mani No Stress

Irama e Rkomi pronti a far sognare i loro fan grazie al nuovo album scritto a quattro mani e intitolato No Stress. Il nuovo album conterrà melodie che sicuramente stupiranno gli amanti della loro musica e canzoni pronte a diventare delle hit.

Qual è il nuovo progetto di Irama e Rkomi

Novità importanti per il mondo della musica: Irama, con le sue 44 certificazioni platino e 3 ori e oltre due miliardi di streaming all’attivo nella sua carriera, insieme al collega Rkomi, che con il solo album Taxi Driver ha totalizzato oltre un miliardo di streaming e 24 certificazioni platino, da sommare agli innumerevoli altri traguardi raggiunti, mesi fa sono entrati in studio per collaborare. L’obiettivo dei cantanti era semplice: scrivere e registrare nuova musica fresca per i fan in vista della stagione estiva. Un progetto fortemente voluto dai due artisti, che sono legati da una lunga e proficua collaborazione, infatti i due cantautori si sono alleati nelle tracce 5 gocce e Luna piena, entrambe certificate quadruplo platino, ma anche da una solida amicizia creata e fortificata durante la partecipazione al game show Celebrity Hunted 3, in onda nel 2022 sulla piattaforma streaming di Amazon, in a cui Irama e Rkomi partecipavano in coppia. Il prossimo album si chiamerà No Stress, un progetto che molto probabilmente scalerà le classifiche italiane in poco tempo.

La descrizione dell’album No Stress

Il nuovo album di Irama e Rkomi chiamato No Stress uscirà il 7 luglio. Le case discografiche dietro al progetto sono Warner Music Italy / Island Records. Come riporta anche l’Ansa, No Stress è più della somma dei talenti dei suoi due protagonisti e porterà l’ascoltatore in un viaggio attraverso un universo sonoro ricco e senza confini, che si estende al di là della stagione musicale attuale e delle barriere geografiche, mentali o temporali, esplorando i sound di tutto il mondo e di ogni epoca.