Dad per non vaccinati: Lega, M5S e Fratelli d’Italia contrari all’ipotesi

L’ipotetica modifica delle regole su Dad e quarantena per un rientro a scuola in sicurezza dopo le vacanze di Natale ritorna ad accendere gli scontri nella maggioranza. Lega, Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia si sono schierati contro la misura, proposta dalle Regioni, che contemplerebbe la didattica a distanza per gli alunni non vaccinati in caso di due positivi in classe. Una posizione condivisa anche dalla Cisl che, nella giornata di martedì 4 gennaio, incontrerà il resto delle organizzazioni sindacali e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per discutere di strategie utili a evitare un ritorno sui banchi «con modelli ingestibili e che pregiudicano l’apprendimento». Intanto, mentre numerosi istituti sono pronti a riaprire i battenti il 7 gennaio, in diverse regioni la ripresa delle lezioni potrebbe slittare al 10 a causa dell’incremento dei contagi.

Cosa cambierebbe se dovessero entrare in vigore i nuovi protocolli

Il nodo della questione riguarda, in modo particolare, gli istituti dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Dove, in base alle nuove indicazioni, insegnanti e personale a contatto con alunni che non sono tenuti a indossare le mascherine o sono esentati dall’obbligo, dovranno utilizzare le FFP2. Ma non è tutto. Alla luce dell’avvio della campagna vaccinale per la fascia d’età 5-11, il Governo Draghi sta pensando anche di estendere, a istituti primari e prima media, il sistema adottato per le classi successive e per le superiori. Nel caso di due studenti positivi in una classe, per i vaccinati (o i guariti negli ultimi 3 mesi) autosorveglianza di 5 giorni e la possibilità di frequentare, per i non vaccinati, invece, isolamento di 10 giorni con lezioni in streaming e un test prima del rientro. Nulla cambierebbe, invece, per gli asili dove, con un solo caso positivo, rimarrebbe una quarantena di 10 giorni con tampone per tutti. Con 3 contagi, invece, toccherebbe all’Asl intervenire e valutare altri provvedimenti come la temporanea sospensione dell’attività didattica in presenza.

L’opinione del M5S

«Non si può pensare di discriminare i bambini, prevedendo per alcuni la Dad e, per altri, la frequenza in presenza», ha dichiarato la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia. «Si continui, piuttosto, a investire sulla sicurezza, si aumentino le risorse e si migliori il protocollo affinché sia più efficace. Ma le scuole devono rimanere aperte». Opinione condivisa anche dal resto dei deputati del M5S in commissione Cultura, fermamente convinti che distinzioni del genere non abbiano alcun senso: «Lasciare a casa 3 milioni e mezzo di studenti non è la soluzione», hanno sottolineato, «Oltre che una grave mancanza di rispetto, sarebbe un piano difficile da attuare da un punto di vista organizzativo».

La posizione della Lega

Altrettanto ferma anche la posizione della Lega che, attraverso il sottosegretario Rossano Sasso, ha manifestato il suo disappunto rispetto a una prospettiva che, dal loro punto di vista, non è in alcun modo contemplabile: «Preservare la didattica in presenza è sempre stata una priorità dell’attuale esecutivo, un principio sacrosanto a cui è necessario tenere fede anche per la seconda parte dell’anno scolastico», ha spiegato, «Le somministrazioni per i più piccoli sono appena iniziate e inasprire i protocolli su contagi e quarantene porterebbe a eccessive penalizzazioni. Siamo pronti a far sentire forte la nostra voce, non possiamo sacrificare il diritto all’istruzione di così tanti ragazzi».

La categorica opposizione di Fratelli d’Italia

Per Fratelli d’Italia, l’ipotesi Dad per i non vaccinati sarebbe «un’inaccettabile follia». Evitabile, secondo le parlamentari Paola Frassinetti, responsabile nazionale dipartimento istruzione, ed Ella Bucalo, responsabile scuola, coi metodi che FDI ha messo in campo sin dall’inizio della pandemia: «Aerazione meccanica controllata, come suggerito anche dall’OMS, potenziamento del trasporto pubblico, sanificazione costante delle classi e implementazione degli organici».