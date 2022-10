iPhone, i cinque migliori accessori MagSafe: supporti, power bank e custodie

Un buon iPhone richiede un campionario di accessori accurato e preciso. In questo, niente batte la tecnologia MagSafe. Grazie ad appositi magneti, garantisce sicurezza di utilizzo al device durante le fasi di ricarica. Basti pensare per esempio al supporto Belkin, che consente di utilizzare il proprio smartphone come webcam per iMac e Macbook se provvisti del software macOS Ventura. Wired ha realizzato una guida aggiornata con i migliori prodotti da acquistare per ottimizzare l’esperienza con i propri device. Eccone una selezione.

LEGGI ANCHE: iOS 16: nuove funzioni, compatibilità e come aggiornare

Iphone, i 5 migliori accessori MagSafe per gli smartphone Apple

Supporto Belkin, l’ideale per usare iPhone con macOS Ventura

Recentemente, Apple ha presentato macOS Ventura, aggiornamento del sistema operativo per i computer della Mela. Fra le migliori novità c’è indubbiamente Continuity Camera, che consente di utilizzare iPhone 14 come webcam per le proprie call online di lavoro o svago. Le fotocamere degli smartphone garantiscono prestazioni di maggiore qualità rispetto a quelle integrate su Macbook, ma per un’esperienza ottimale si rende necessario un supporto. Sugli scudi il prodotto MagSafe di Belkin, disco in silicone che si attacca al retro di iPhone grazie a un magnete. Una sezione poi consente di attaccare il cellulare sopra il pc purché lo schermo resti con angolo di 90 gradi. Il prezzo su Apple è di 34.95 euro.

Test du support MagSafe de Belkin pour transformer l'iPhone en webcam de Mac [👑 Club iGen] https://t.co/XQXTTdBhCC pic.twitter.com/YTmKjeWxOV — MacGeneration (@MacGeneration) October 20, 2022

Custodie MagSafe, fondamentali per cautelarsi da urti e cadute

Anche prestando la massima attenzione, il rischio che uno smartphone cada per terra o urti un ostacolo rigido è perenne. Vista la delicatezza dello schermo – e gli eventuali costi di riparazione – meglio prevenire un danno con una custodia di qualità. Sul sito ufficiale di Apple ne esistono di vario materiale, tutte con tecnologia MagSafe, da quelle in plastica dura alle versioni in pelle, e colorazione, soprattutto se in silicone. Per quanto riguarda queste ultime, però, un’accortezza. Come conferma anche Wired, tendono ad attirare molta più polvere. Il prezzo parte da 59 euro.

Caricabatteria tre in uno, per ricaricare iPhone, iWatch ed AirPods

Pur vantando un’autonomia di 20 ore in riproduzione video, anche iPhone 14 ha bisogno di una ricarica. Come fare però quando contemporaneamente si scaricano iWatch ed Air Pods? Il top è il caricabatteria wireless tre in uno di Belkin con tecnologia MagSafe, disponibile sul sito ufficiale di Apple a 169.95 euro. Utilizza appena 15 Watt di potenza, pertanto non inficia nemmeno troppo sulla bollette della corrente, e garantisce una ricarica rapida per tutti i device. Per Wired è un vero must per chi possiede l’intera gamma dei prodotti Apple.

Impugnatura PopSocket, la presa più sicura per iPhone

Ergonomico e leggero, iPhone garantisce già di suoi una buona maneggevolezza durante l’utilizzo. Tuttavia sul sito ufficiale di Apple sono disponibili impugnature speciali per reggere lo smartphone o per poggiarlo in orizzontale sul tavolo. È il caso di PopSocket PopGrip, che si attacca magneticamente sul retro del device. È inoltre facile da staccare, soprattutto ogni qualvolta bisogna ricaricare il telefono in modalità wireless. Proprio per questo meglio evitare di tenere iPhone in mano solo dall’impugnatura, perché anche un piccolo sforzo involontario potrebbe arrecare danno.

Supporto universale per biciclette, iPhone diventa un computer di bordo

I dispositivi MagSafe consentono anche di portare il proprio smartphone letteralmente ovunque. È il caso del supporto universale di Peak Design, ideale per le biciclette. In pochi istanti permette di fissare iPhone sul manubrio della propria due ruote i modo simile ai computer di bordo. Si attacca tramite cinghie in gomma, mentre per sbloccare il telefono bisogna premere un pulsante di sicurezza. Unica grande pecca è la necessità di acquistare una custodia compatibile per utilizzarlo con iPhone. Sul sito ufficiale di Peak Design è disponibile al costo di 49 euro.