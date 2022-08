iPhone, il logo sul retro è in realtà un tasto: come attivarlo e a cosa serve

Non tutti lo sanno, ma il logo iPhone sul retro è in realtà un tasto “segreto”. Con iOS 14 gli utenti possono infatti assegnare una serie di funzioni in tutta la scocca posteriore, che così diventa una superficie sensibile proprio come lo schermo. Ecco come attivarlo e quali vantaggi offre.

Il logo iPhone sul retro è un tasto: come si attiva?

Il logo posteriore dell’iPhone in realtà è un tasto. Alla fine del 2020, con iOS 14, è stata introdotta la novità. Basta attivare la funzionalità per trasformare tutta la scocca posteriore in una superficie sensibile al tocco, pari allo schermo anteriore. Il dettaglio che renderà felici gli utenti è che il back tap funziona anche con la cover: non importa quanto sia spessa. Ma come si attiva?

Il processo è molto semplice. Basta andare su Impostazioni e scorrere in basso fino alla voce Accessibilità. A questo punto scegliamo Tocco, poi Tocco posteriore. Selezionandolo si configurano due scelte: possiamo infatti selezionare come reagirà l’iPhone quando diamo due o tre colpetti sulla scocca posteriore.

Le funzioni tra cui è possibile scegliere

Una volta entrati nella sezione dedicata al tocco posteriore, gli utenti potranno scegliere tra una miriade di funzioni da affibbiare al back tap. Per esempio, è possibile selezionare il Muto con due tocchi, così da poter disabilitare eventuali suoni molesti quando il telefono è sulla scrivania. Ma anche di attivare Siri con tre tocchi, o di bloccare la rotazione dello schermo, come aprire la fotocamera. Non è necessario comunque sceglierli entrambi. Si possono attivare solo i due tocchi o i tre tocchi posteriori se preferiamo.

Le funzioni attivabili con il tocco posteriore, come già detto, sono tante e diversificate. Possiamo tornare alla Home, mostrare il Centro notifiche, il Centro di controllo o l’Elenco delle applicazioni, bloccare lo schermo, attivare la ricerca (Spotlight) o Siri, impostare il Muto, regolare il volume. Ci sono poi numerose opzioni di accessibilità, dall’Assistive Touch all’inversione classica o smart