Iphone da 35 mila euro: maxi truffa in provincia di Avellino

Maxi truffa ad Avellino, una coppia ha cercato di acquistare un iPhone online senza riuscirci, spendendo in totale 35mila euro. Tuttavia, i carabinieri si sono attivati e sono riusciti a rintracciare i criminali e risolvere la situazione.

La truffa dell’iPhone ad Avellino

Un giovane in provincia di Avellino desiderava acquistare un iPhone 14, l’ultimo modello dello smartphone tecnologico targato Apple. Per questa ragione, cercando online è riuscito a trovare un annuncio che proponeva il tanto ambito telefono al prezzo di 400 euro. Visto il prezzo estremamente favorevole, il ragazzo ha deciso di contattare il venditore e procedere subito all’acquisto.

Tuttavia, si trattava di una truffa. A «vendere» il telefonino c’era una coppia in provincia di Siracusa che aveva il solo intento di raggirare potenziali acquirenti. Infatti, la coppia di Siracusa ha convinto l’ignaro ragazzo di inviare il pagamento attraverso bonifico prima di spedire il prodotto. Dopo aver effettuato un primo bonifico, i malviventi hanno convinto il giovane di Avellino di non aver ricevuto la somma desiderata, asserendo che il bonifico non era andato a buon fine. Ovviamente si trattava di una bugia: i bonifici avvenivano regolarmente, senza alcun problema. Questa situazione si è ripetuta nel tempo, fino a raggiungere la somma di 35mila euro.

Le indagini delle forze dell’ordine

Dopo aver completato la truffa dell’iPhone ai danni del giovane di Avellino, la coppia di Siracusa ha fatto perdere le sue tracce. I due si sono resi irreperibili su tutte le utenze fornite e ovviamente non hanno spedito alcun telefono né hanno restituito la somma ricevuta con l’inganno.

Sulle tracce dei malviventi si sono messi le forze dell’ordine. In particolar modo, grazie a indagini mirate, i carabinieri di Bagnoli Irpino sono riusciti a identificare i malviventi, che erano già noti ai militari. La coppia è stata deferita in stato di libertà dalla competente autorità giudiziaria