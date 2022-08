iPhone 14 e non solo: cosa aspettarsi da Apple il 7 settembre

Adesso è ufficiale. Come già rumoreggiato in precedenza, Apple presenterà i nuovi prodotti il 7 settembre dalla sede di Cupertino. L’evento Far out avrà inizio alle 10 ora locale (dunque le 19 in Italia) allo Steve Jobs Theater dell’Apple Park, dedicato allo storico fondatore dell’azienda. Punta di diamante della presentazione sarà ovviamente iPhone 14 nella versione standard, Pro e Max, ma anche altri prodotti. Tim Cook infatti si appresta a svelare tre nuovi smartwatch e le attesissime AirPods Pro 2. A ottobre invece potrebbe toccare a Mac e iPad. Ecco una guida con tutto ciò che è lecito aspettarsi dall’evento Apple più atteso dell’anno.

Go for launch. Tune in for a special #AppleEvent on September 7 at 10 a.m. PT. Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/T9o7qJt72E — Apple (@Apple) August 24, 2022

iPhone 14, smartwatch e auricolari AirPods, cosa aspettarsi da Apple il 7 settembre

iPhone 14, lo smartphone in versione standard, Max e Pro

Il pubblico di tutto il mondo è in trepidante attesa per le prime immagini ufficiale di iPhone 14. Apple dovrebbe presentare il nuovo gioiello nelle tre versioni standard, Max e Pro, anche se The Verge ritiene che si concentrerà principalmente su queste ultime due. I rumors parlano dell’esordio, assieme a iOS 16, di un display sempre attivo sulla falsa riga degli altri smartphone. Samsung infatti lo ha adottato già da tempo, mostrando orario, stato della batteria e alcuni widget specifici mentre il dispositivo è ancora in blocco.

Le novità dovrebbero riguardare la fotocamera posteriore, che potrebbe toccare i 48 megapixel e un sensore di immagine a contatto fino al 35 per cento più ampio. Limitato ad iPhone 14 Pro (così come il chip A16), consentirà di registrare anche video in 8K. Addio all’attuale notch, la banda nera sulla parte superiore dello schermo, che lascerà posto a un foro circolare e uno più allungato per fotocamera anteriore e Face ID. iPhone 14 Max invece dovrebbe arrivare con uno schermo da 6,7 pollici e nuove funzionalità per giustificare un presunto aumento dei prezzi. The Verge ha parlato di un surplus del 15 per cento che farebbe oscillare il costo base dei nuovi smartphone attorno ai 1000 dollari. Assente invece una versione Mini.

Apple Watch, tre nuovi smartwatch per l’azienda di Cupertino

Grande attesa anche per lo smartwatch Series 8, al cui fianco Apple dovrebbe presentare anche la versione SE e un modello Pro “più robusto”. Quest’ultimo infatti sarebbe progettato per gli utenti che praticano sport estremi, dato che dovrebbe vantare uno schermo 2 pollici più grande e maggiormente resistente agli impatti. Presente, al posto dell’esterno gommato come accennato nei mesi scorsi, avrà anche una scocca in metallo pesante. Come sottolinea Mark Gurman di Bloomberg, tutte le tre versioni dello smartwatch avranno un nuovo chip S8, che tuttavia non dovrebbe portare grosse migliorie rispetto ai precedenti. Spazio anche ai sensori per misurare la febbre e un sistema per tenere sotto controllo la pressione sanguigna. Anche in tal caso si parla di un potenziale aumento dei prezzi. Gurman sottolinea come il Pro è destinato a costare fra 900 e 999 dollari.

AirPods Pro 2, auricolari con design più sottile e monitoraggio del fitness

A tre anni di distanza dall’esordio, Apple AirPods Pro stanno per tornare con una seconda versione. The Verge preannuncia grandi novità già in termini di design, che potrebbero abbandonare lo stelo verticale in favore di un’aletta in-ear simile ai Beats Fit Pro. I nuovi auricolari di Cupertino dovrebbero poi anche supportare un monitoraggio del fitness grazie a nuovi sensori di movimento. Spazio anche per un supporto dell’audio senza la perdita dei dati, garantendo così una qualità e una resa migliori. Si parla anche di una custodia in grado di emettere suoni per aiutare a ritrovare gli accessori se persi di vista.