iPhone 13: tutte le indiscrezioni sulle novità del nuovo iPhone 13

iPhone 13, quali sono le indiscrezioni e le novità? L’Apple è pronta a far uscire un nuovo prodotto. Che si preannuncia di successo e vendutissimo in tutto il mondo. Stiamo parlando dell’Iphone 13. La società di Cupertino ha cominciato a produrre iphone dal 2007. E ogni modello veniva più comprato del precedente. Vediamo cosa sappiamo fino a questo momento dell’Iphone 13, tra indiscrezioni e novità. Cominciamo con una premessa. L’azienda del visionario Steve Jobs, avrebbe richiesto ai produttori una fornitura di 90 milioni di iPhone. Con un incremento del 20% sull’anno scorso. Secondo il portale Bloomberg è una mossa per indebolire Huawei, già colpita dalle sanzioni degli Usa.

Data di uscita e caratteristiche iPhone 13 novità

Secondo le indescrizioni raccolta sul web, l’Iphone 13 dovrebbe uscire non prima di settembre. E dovrebbe presentare 4 tipologie: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max e iPhone 13 mini.

Mac-rumors fornisce molti dettagli sulle caratteristiche dell’Iphone 13. Secondo il sito, la linea sarà davvero molto simile a quella del modello 2020. Con 4 dispositivi con display tra i 5.4 e i 6.7 pixel. Di questi, due avranno un costo più abbordabile dei restanti. Come miglioramenti sul modello precedente, possiamo citare quelli che riguardano fotocamera e processore. Il dispositivo standard con doppia fotocamera, avrà le lenti in diagonale e non più in verticale. Nella versione Pro, la fotocamera posteriore apparirà più grande.

L’intera linea avrà il sensore di stabilizzazione immagine. Ciò renderà migliore la performance in momenti di luce bassa. Nel modello Pro, ci si aspetta una lente Ultra Wide ancora più potenziata.

Altre novità e prezzo iPhone 13 indiscrezioni

Vediamo insieme le altre novità secondo voci o esperti della materia.

Apple potrebbe introdurre un sensore fingerprint nel display. Su questo aspetto, c’è chi dissente. Forse, questa opzione sarà riservata ad un prodotto futuro. Come ha spiegato l’analista Apple, Ming-Chi Ku. Va detto che il Face ID, introdotto in precedenza nei dispositivi, non è privo di problemi. I nuovi modelli di Iphone13, avranno certamente una capacità di batteria maggiore rispetto a quelli dell’anno scorso. Dando un’occhiata ai prototipi o mockup girati in rete, c’è altro. Da queste, si vede infatti che il microfono è stato spostato nella parte alta del dispositivo.

iPhone 13: chip A15 Bionic

Il processore sarà il chip A15 Bionic, realizzato da TSMC. Si tratta della più grande fabbrica indipendente di semiconduttori al mondo. E non è un caso. IL’A15 sarà una garanzia per implementare velocità ed efficienza del dispositivo. Con meno consumi e più potenza. Un passaggio, vale la pena farlo sul tema della realtà aumentata. Apple ci punta molto. Secondo DylanDKT, che scrive spesso aggiornamenti su Twitter, soltanto la versione Pro di iPhone 13 avrà al suo interno il sensore Lidar. Questo elemento serve anche per fare ritratti in Modalità notte ed è ricco di altri effetti.

Infine è doveroso parlare del prezzo. Si dice che dovrebbe attestarsi tra gli 800 e i 1000 euro. Con la prima stima per le tipologie meno performanti e via via fino all’ultima più cospicua per quelli più avanzati. Non resta che aspettare e vedere se indiscrezioni e rumors saranno confermate dai fatti…