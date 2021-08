La parte migliore di possedere un iPad è la quantità infinita di accessori che è possibile acquistare. Pennini, tavolette grafiche, auricolari. E ancora: supporti, custodie e tastiere. Wired ha stilato un elenco dei migliori dispositivi con cui accrescere le potenzialità del proprio tablet Apple.

I cinque migliori accessori per l’iPad

Apple Pencil: disegnare sulla tavoletta

Fra gli strumenti più interessanti, e indubbiamente più utili, c’è Apple Pencil. Supportata da tutta la line up del 2021, dall’iPad Mini al Pro, è l’ideale per disegnare: garantisce infatti una traccia priva di ritardi e differente in base alla pressione del tocco sullo schermo. È ottima anche per navigare su iPad OS, dotato del supporto per la scrittura a mano in vari campi di ricerca, evitando così il passaggio alla tastiera. Quando non la si utilizza, la si può “legare” magneticamente al device, mentre la ricarica è disponibile anche in modalità wireless. Il prezzo, sul sito di Apple, è di 135 euro.

Spigen Rugged Armor Pro: una custodia a buon prezzo

Sebbene Apple fornisca custodie brandizzate, sul mercato se ne possono trovare molte e a prezzi più accessibili. Fra le più interessanti, secondo Wired, c’è la Rugged Armor Pro di Spigen, in grado di proteggere l’iPad dagli urti sui bordi e sul vetro con il rivestimento in poliuretano. Inoltre, è possibile convertire la cover del display in un comodo supporto per sostenere il device con doppia angolazione che ben si adegua alla Modalità Teatro di iPad, evitando oscillazioni o tremolii. Il lato negativo è che lo schermo non si spegne automaticamente quando viene coperto, quindi è importante ricordarsi di attivare l’opzione di standby automatico dopo un minuto. Il prezzo, sui vari siti di e-commerce, è di 24,99 euro.

Sketchboard Pro: una tela hi-tech

Gli amanti del disegno possono dare sfogo alla propria fantasia grazie a Sketchboard Pro, tavoletta grafica che è una vera tela bianca hi-tech. Essa consente di espandere la superficie del proprio iPad anche oltre lo schermo (già ampio con i suoi 12,9 pollici), garantendo comodità di utilizzo anche a letto, sul divano o sulla scrivania. È dotata di due supporti estraibili che mantengono in verticale il device e di una maniglia per il trasporto. Il prezzo, sul sito ufficiale, è di 129,99 euro.

Logitech Combo Touch: tastiera e trackpad

Gli amanti della tradizione, che preferiscono scrivere e lavorare su tastiera e trackpad, possono dormire sonni tranquilli. Tutti i nuovi iPad di Apple supportano accessori in grado di trasformarli in veri notebook. In tal caso, merita una menzione speciale la Combo Touch di Logitech, azienda leader nel settore delle tastiere (qui un elenco delle migliori sul mercato). Piacevole al tatto ed elegante, è dotata di retroilluminazione per gli ambienti bui. Inoltre è facilmente separabile dal device, per passare dalla modalità pc a quella tablet in pochi istanti. Il prezzo è di 199,99 euro.

Apple AirPods Pro: auricolari doc

Sul mercato è presente una quantità spropositata di auricolari per tutti i gusti e tutte le tasche, ma per quanto riguarda l’ecosistema Apple niente supera le AirPods Pro. Si collegano facilmente all’account iCloud, quindi è possibile utilizzarle con qualsiasi dispositivo della Mela possediate senza perdere tempo in lente configurazioni. Gli auricolari in silicone sono precisi, non disturbano il suono delle chiamate e della musica e sono dotati di cancellazione attiva del rumore esterno, tanto che vi sembrerà in ogni momento di essere in una stanza vuota. Uno dei lati negativi è la durata della batteria, che con le sue 4 ore e mezza per ogni ricarica è inferiore alla media. Il prezzo, sul sito di Apple, è di 279,99 euro.