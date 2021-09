Tutti i proprietari di iPhone di recente hanno ricevuto una notifica. Il testo recita più o meno così: «iOS 15 è ora disponibile». L’annuncio dei nuovi melafonini, tra cui iPhone 13, ha portato con sé anche il nuovo software della casa di Cupertino. Tante le novità che coinvolgono i più svariati servizi, da Safari a FaceTime, ma anche la schermata iniziale. Prima di buttarsi a capofitto nel nuovo aggiornamento è bene precisare che non tutti i device sono in grado di supportarlo. Se avete un iPhone 6S o superiore non avrete problemi, ma alcune funzionalità resteranno comunque riservate agli smartphone più giovani. Per godere per esempio della realtà aumentata sulle mappe, della modalità Ritratto su FaceTime o del Live Text occorrerà un iPhone XS o superiore, dotato ossia di chip A12 Bionic.

Prima di installare iOS 15 è opportuno fare un backup

Installare iOS 15 è facilissimo. Prima di operare, però, meglio eseguire un backup: la nuova versione potrebbe presentare qualche problema, compresa – seppur in casi sporadici – la perdita dei dati. Sarà sufficiente andare su Impostazioni, toccare il proprio nome in alto e poi entrare in iCloud fino a trovare iCloud Backup, selezionando anche i dati che non si vogliono trasferire in rete. A questo punto, per procedere con l’aggiornamento basterà tornare alla schermata Impostazioni, andare su Generali e Aggiornamento software. L’installazione potrebbe richiedere del tempo, quindi si consiglia di effettuare l’aggiornamento solo quando si è certi di non dover usare l’iPhone. Ora è tempo di scoprire tutte le novità.

iOS 15 introduces Drag and Drop between apps to the iPhone. Let us know what you think about it #iOS15 pic.twitter.com/RzYzHTYbOK — The Phone Savvy 📱 (@ThePhoneSavvy) September 21, 2021

Con Apple adesso videochiamate come su Zoom

L’app di videochiamate di Apple si aggiorna, avvicinandosi nelle funzionalità e nel design moderno ai servizi Zoom e Google Meet. Arrivano una vista a griglia per le chat fra più soggetti, una modalità Ritratto che sfoca l’ambiente alle nostre spalle e la possibilità di condividere la chat. Anche le chiamate stesse risultano più naturali, dato che FaceTime è ora in grado di usare l’audio spaziale per distanziare i suoni in base alla posizione degli altri utenti, dando l’effetto di trovarsi realmente nella stessa stanza. Due nuove funzioni anche per il microfono: Voice Isolation e Wide Spectrum. Il primo elimina i rumori ambientali, il secondo raccoglie tutti i suoni nell’ambiente circostante.

Molto spesso, le tante app hanno intasato iPhone con le notifiche. Il nuovo iOS 15 crea un nuovo ordine, garantendo aspetto e gestione migliorati. I messaggi saranno indicati dalle foto dei contatti, mentre le notifiche dalle app vengono evidenziate da icone più grandi. La funzione Non disturbare, aggiornata e migliorata, blocca tutto quando l’unico desiderio è rilassarsi in solitudine. Una nuova funzione di riepilogo delle notifiche, basata sull’apprendimento automatico in base all’utilizzo, consente di controllare gli avvisi meno importanti in precisi momenti della giornata come il mattino o la sera.

Un nuovo look per la schermata home

Nuovo look anche per la schermata Home che si adatta alle necessità. È possibile infatti scegliere fra tre profili (Lavoro, Personale e Sospensione) per settare le app e i widget a seconda dell’uso. Tali modalità possono essere create per un tempo limitato oppure in base alla geolocalizzazione, attivandosi all’ingresso di un determinato luogo specifico. Cambia anche la funzione Spotlight di ricerca rapida. La barra che infatti si apre quando si scorre verso il basso nella schermata iniziale vanta un nuovo design con maggiori dettagli se si cercano celebrità o film.

Apple rinnova anche il suo browser per navigare su Internet. Safari infatti è ora più semplice da usare con una sola mano, con la barra Url situata più in basso e disponibile con modalità a scomparsa. Il nuovo look si avvicina molto a quello presente su iMac o su iPad con la Nuova scheda che presenta i siti web preferiti, l’elenco letture e i contenuti condivisi dagli amici. Per la prima volta, inoltre, iOS è pronto ad accogliere le estensioni di Safari finora destinate solo ai software per iMac.

#BREAKING : Apple has released #iOS15 to the public! Features: Focus, Live Text in photos, redesigned Safari, iCloud Private Relay, and More Coming later: Find My Support for AirPods, SharePlay, App Privacy Report UI, and More pic.twitter.com/OH71qEBspW — iTel iT Service (@itelitservice) September 21, 2021

Foto e musica, un connubio perfetto

Novità anche per l’app Foto che si integra ancora meglio con Apple Music. Con iOS 15, la scheda Per te consente di generare mini-film o album di alcuni eventi specifici scegliendo un brano pertinente dallo store musicale. Ogni filmino può essere modificato a piacimento in termini di ritmo, filtri ottici e brani musicali. Altra funzionalità interessante è Live Text, strettamente legato agli aggiornamenti di tecnologia di realtà aumentata di Apple. Basta puntare la fotocamera su un oggetto o immagine contenente un testo per isolare le parole in modo da copiarle e incollarle facilmente su qualunque altra app. Ciò funziona anche con le foto scattate e presenti in libreria: se c’è un numero di telefono o un indirizzo, Live Text lo trasforma subito in un collegamento.

La nuova versione delle Mappe di Apple era sbarcata già lo scorso anno, ma solo grazie a iOS 15 è finalmente disponibile anche in Italia. Ecco che arrivano molti più dettagli nei distretti commerciali, informazioni sulle città e progetti personalizzati per ogni edificio di interesse. Maps (compatibile anche con CarPlay) è ora in grado di mostrare gli svincoli autostradali in 3D per dare un’idea più precisa di quale corsia imboccare. Se si decide di prendere i mezzi pubblici, consiglia la fermata giusta e da quale parte dell’autobus o della metropolitana scendere: basta puntare il telefono verso la strada e la realtà aumentata indicherà il cammino.

Grande attenzione per la salute

Grande attenzione è anche dedicata alle varie app per la salute. Sarà possibile condividere i propri dati sanitari con i familiari o direttamente con il personale medico. In questo modo è più semplice tenere d’occhio il proprio corpo in tempo reale, con notifiche istantanee in caso di anomalie. Presente la nuova funzione Walking Steadiness che analizza regolarmente il rischio di caduta durante la camminata. Nessuna variazione di prezzo per il servizio iCloud+, già disponibile su abbonamento, che incorpora nuove funzioni. È possibile ora generare email quando ci si iscrive a un sito web, espandere il supporto per HomeKit Secure Video e aggiungere una nuova schermata iCloud Private Relay in grado di crittografare il traffico dati in uscita dal dispositivo.

This moonlit glow thing really does do wonders on the different landmarks #iOS15 pic.twitter.com/7GnQQYUbMg — not so much chilling (@owl_din) September 21, 2021

Meteo, messaggi e Siri, cosa cambia

Novità in arrivo anche per l’app delle previsioni meteo. Apple ha infatti acquistato la popolare app Dark Sky, migliorando sensibilmente il servizio. L’app dei melafonini ha ora un design rinnovato, con grafica più dettagliata e uno sfondo ottimizzato in base alle condizioni meteo attuali. Rinnovato anche il servizio di iMessage. L’app di messaggistica della casa di Cupertino organizza ora in modo più ordinato le immagini inviate contemporaneamente, facilitando la consultazione e la risposta. Presente anche un’icona Collage per visualizzare tutte le foto allo stesso momento. Siri è ora più sicuro e offre più funzionalità anche in modalità offline. Tra queste rientrano la possibilità di attivare la modalità notturna oppure l’impostazione delle sveglie.