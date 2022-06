Io sono Tempesta stasera su Rai2: trama, cast e curiosità sul film

Daniele Luchetti dirige Marco Giallini ed Elio Germano in Io sono Tempesta, in onda stasera 16 giugno alle 21,20 su Rai2. Il film racconta la storia di un ricco uomo d’affari romano che gestisce un fondo miliardario in Kazakistan. Un giorno, però, il fisco italiano gli presenta il conto per un’evasione fiscale precedente. Nel cast anche Eleonora Danco, Marcello Fonte e Jo Sung. La visione è già disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Io sono Tempesta, trama e cast del film stasera 16 giugno 2022 su Rai2

La trama del film si concentra su Numa Tempesta (Marco Giallini), ricco imprenditore romano che vive da solo in un albergo del Kazakistan. Qui sta per chiudere, grazie al suo fondo miliardario, un importante accordo per costruire una nuova metropoli nel deserto. Numa ha tutto, dai soldi al prestigio nel lavoro, ma non riesce a chiudere occhio di notte. Quando il fisco gli presenta il conto per una vecchia evasione fiscale, il suo mondo crolla e finisce ai servizi sociali in una cooperativa che aiuta i senzatetto. La nuova realtà gli sta subito stretta ed è spesso in conflitto con i colleghi e gli utenti, che non aiutano il suo inserimento.

Col tempo però si avvicina molto a Bruno (Elio Germano), padre di famiglia che frequenta il centro di assistenza assieme al figlio dopo il divorzio e il tracollo economico. In lui, Numa rivede la sua infanzia e il rapporto conflittuale con suo padre che non ha mai amato davvero. La sua vicinanza con Bruno attira anche le attenzioni di Angela (Eleonora Danco), titolare della cooperativa, che si apre con lui come non le capitava da anni. Nessuno di loro sa che Numa ha fretta di tornare al suo lavoro e, in segreto, sta organizzando un piano alle loro spalle per accaparrare denaro e partire in Kazakistan.

Io sono Tempesta, le curiosità sul film stasera 16 giugno 2022 su Rai2

Gran parte del film di Daniele Luchetti si svolge in Italia, eccezion fatta per i brevi momenti in Kazakistan. Per quest’ultimo, la troupe ha allestito un set nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, senza dover organizzare così un viaggio all’estero. Io sono Tempesta, sbarcato in sala il 12 aprile 2018, ha presto attirato l’attenzione della critica, che ha premiato Giallini con la nomination ai Nastri d’argento. Durante la promozione del film, il regista Daniele Luchetti ha dichiarato di aver omaggiato in alcune scene due grandi registi del passato. Si tratta di Stanley Kubrick per Shining e Francesco Rosi per Le mani sulla città. In molti hanno visto nel film un rimando alla condanna ai servizi sociali di Silvio Berlusconi. Luchetti ha confessato di averne tratto ispirazione, ma Giallini ha ribadito come Numa sia «uno dei tanti ricchi che si muove in ambienti di potere».