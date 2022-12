Io sono Babbo Natale stasera su Rai1: trama, cast e curiosità

Edoardo Falcone dirige Marco Giallini in Io sono Babbo Natale, commedia del 2021 stasera 24 dicembre alle 21.25 su Rai1. Nel cast anche Gigi Proietti, qui alla sua ultima interpretazione sul grande schermo. La trama ruota attorno a un ex detenuto ormai allo sbando dopo aver scontato diversi anni di carcere per una rapina. Incapace di allontanarsi dal crimine, una notte entra nella casa di un anziano signore per derubarlo. Scopre ben presto di essere di fronte al vero Babbo Natale, suo idolo sin dall’infanzia che aveva sempre desiderato seguire o persino sostituire. Nel cast anche Barbara Ronchi che vesti i panni dell’ex moglie del protagonista. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Io sono Babbo Natale, trama e cast del film stasera 24 dicembre 2022 su Rai1

All’inizio del film, la scena si svolge nel 1975 e si concentra su un piccolo Ettore Magni che non trova i suoi regali la notte del 24 dicembre. Per questo scrive una nuova letterina a Babbo Natale in cui scrive di voler diventare il suo sostituto. La storia fa qui un salto temporale fino al presente, con Ettore (Marco Giallini) ormai adulto ma, soprattutto, da poco uscito di galera. Rapinatore seriale, è finito dietro le sbarre per un colpo finito male pur non avendo mai tradito i suoi complici che, dal canto loro, non lo amano molto. Da anni diviso dalla sua ormai ex moglie Laura (Barbara Ronchi), non ha mai conosciuto la figlia (Alice Adamu). Pur avendo scontato gli anni di prigione, Ettore non riesce ad abbandonare la via del crimine e, una sera, entra nella dimora di un anziano e tranquillo signore.

Dopo averlo immobilizzato, inizia a perlustrare la casa ma, a parte una stanza piena di giocattoli, non trova nulla di valore. Scopre così che il vecchio Nicola (Gigi Proietti) non è altri che Babbo Natale in persona. Dopo averlo accompagnato in ospedale per un malore improvviso, accetta di fargli da badante in cambio di vitto e alloggio. Inizialmente scettico circa la vera identità dell’anziano ospite, si ricrede la notte di Natale in cui viaggiano a bordo della slitta in giro per il mondo. A questo punto Ettore inizia a usare di nascosto i poteri di Babbo Natale, scoprendo però che derivano soltanto da altruismo e generosità, a lui ignoti. Per realizzare il suo sogno da bambino dovrà cambiare vita e abbracciare un’esistenza devota al prossimo. Iniziando proprio dall’uomo che ha sempre voluto sostituire.

Io sono Babbo Natale, qualche curiosità sul film stasera 24 dicembre 2022 su Rai1

Alla regia del film in onda stasera c’è Edoardo Falcone, qui alla sua terza opera dietro la macchina da presa. In precedenza aveva diretto Se Dio Vuole (2015) e Questione di Karma (2017), mentre quest’anno è tornato al cinema con Il principe di Roma, sempre con Giallini protagonista. Io sono Babbo Natale però rappresenta principalmente l’ultima interpretazione di Gigi Proietti. L’attore romano morì il 2 novembre 2020, giorno del suo 80esimo compleanno. Il film è uscito esattamente un anno dopo, non prima della presentazione alla Festa del Cinema di Roma. Per quanto riguarda le location, il film è stato girato interamente nella capitale nel gennaio 2020.