Io prima di te, stasera 24 marzo su Tv8: trama, cast e curiosità sul film con Emilia Clarke e Sam Claflin

Amore protagonista in prima serata su Tv8. Stasera 24 marzo alle 21,20 andrà infatti in onda Io prima di te, film del 2016 di Thea Sharrock e adattamento dell’omonimo best-seller di Jojo Moyes. Nel cast figurano Emilia Clarke, celebre per aver interpretato Daenerys Targaryen nel Trono di Spade, Sam Claflin, Matthew Lewis e Charles Dance. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

Io prima di te, trama e cast del film in onda stasera 24 marzo 2022 su Tv8

La trama di Io prima di te ruota attorno alla figura di Louisa Clark (Emilia Clarke), 26enne britannica che vive in un piccolo paese di campagna. Nonostante il suo stile eccentrico e spesso stravagante, è costretta a mettere da parte i suoi sogni per aiutare la famiglia in precaria condizione economica. Poco entusiasmo anche nella vita privata, che la lega all’opprimente appassionato di fitness Patrick (Matthew Lewis). Un giorno però la ragazza viene licenziata dal The Butter Bun, il pub dove aveva lavorato per anni, ma una nuova proposta è destinata a cambiarle la vita.

Louisa accetta infatti il ruolo da assistente per Will Traynor (Sam Claflin), rampollo di una ricchissima famiglia rimasto paralizzato dopo un grave incidente. Il ragazzo si mostra subito antipatico e insofferente, ma Lou, con l’aiuto dell’infermiere Nathan (Steve Peacocke) riesce a instaurare un buon rapporto. Nasce così una complicità che subito si mostra ben più profonda di una semplice amicizia, tanto che i due credono di aver trovato finalmente una persona che li ami per quello che sono. Una notizia inattesa però giunge per scuotere l’equilibrio di coppia, mettendo Louisa di fronte a una scelta molto difficile.

Io prima di te, qualche curiosità sul film stasera 24 marzo 2022 su Tv8

Gran parte del cast di Io prima di te deve la sua fama al cinema fantasy. Oltre alla già citata Emilia Clarke, compaiono infatti Matthew Lewis, noto per aver prestato il volto a Neville Paciock in Harry Potter, e Sam Claflin, interprete di Finnick nella saga di Hunger Games. Curiosamente, anche quest’ultimo aveva fatto alcuni provini per Il Trono di Spade, aspirando al ruolo di Jon Snow o Viserys Targaryen, ma si tirò indietro per ragioni personali. Nel cast anche Charles Dance, anch’egli presente nell’epopea fantasy di George Martin nei panni di Lord Tywin Lannister.

Io prima di te non si basa su una sceneggiatura originale, ma è adattamento dell’omonimo romanzo di Jojo Moyes del 2012. Il libro ha poi avuto anche due sequel, Io dopo di te e Sono sempre io, incentrati sulla vita di Lou ed editi in Italia da Mondadori.