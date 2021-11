Io & Marilyn, stasera su Cine 34: cinque curiosità sul film con Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni è il protagonista di Io & Marilyn, in onda stasera, lunedì 8 novembre 2021, alle 21.00 su Cine 34. Diretta e interpretata dall’attore toscano e uscita nelle sale nel 2009, la commedia racconta la storia dell’idraulico Gualtiero Marchesi che, improvvisamente lasciato dalla moglie, decide di utilizzare un metodo alternativo per provare a tirarsi su. Quello che, inizialmente, sembrava potesse essere solo un gioco, porterà nella sua vita un’insolita presenza che gli darà una mano a recuperare la serenità e l’equilibrio che sembra avere perso.

Io & Marilyn: le cose da sapere sul film in onda stasera su Cine 34 alle 21.00

Io & Marilyn: la trama

Abbandonato dalla moglie Ramona, che lo ha lasciato per andare a vivere e lavorare in un circo con la figlia Martina e il nuovo compagno Pasquale, Gualtiero Marchesi è disperato e non sa come rimettere in piedi i pezzi della sua vita. Così, su consiglio degli amici, accetta di prendere parte a una seduta spiritica e prova a invocare Marilyn Monroe. Seppur molto poco fiducioso nel buon esito dell’esperimento, riesce nell’impresa e, da un momento all’altro, si ritrova a casa uno dei simboli più acclamati di sensualità e femminilità. Ma c’è un problema: è l’unico a vederla e ad essere in grado di parlarle. Col passare dei giorni, i due stringono un rapporto sempre più profondo: la biondissima diva si trasforma nella consulente personale del 44enne e, tra guai amorosi e tragedie personali, lo aiuterà in tutti modi a riprendersi la sua famiglia.

Io & Marilyn: il cast

Accanto a Leonardo Pieraccioni, che veste i panni del protagonista, Gualtiero Marchesi, nel cast di Io & Marilyn troviamo anche Suzie Kennedy nel ruolo di Marilyn Monroe, Luca Laurenti in quello di Petronio, Biagio Izzo in quello di Pasquale, Rocco Papaleo in quello di Arnolfo Biagioli, Massimo Ceccherini nella parte di Massimo Marchesi, Barbara Tabita in quella di Ramona, Marta Gastini in quella di Martina Marchesi, Gianna Giachetti in quella di Iolanda e il cantautore Francesco Guccini in quella dello psichiatra Verdicchio. Da non dimenticare anche Francesco Pannofino (Maresciallo Stolsi), Sidy Diop (Omar) e Marzia Fontana (Giannina Magnolfi).

Io & Marilyn: 5 curiosità sulla pellicola

1) Io & Marilyn: un nome insolito per il personaggio principale

Nella pellicola, il personaggio interpretato da Leonardo Pieraccioni si chiama Gualtiero Marchesi, proprio come il compianto chef scomparso nel 2017. Prima di girare il film, il regista gli aveva chiesto il permesso, aggiungendo che, se non glielo avesse accordato, avrebbe virato sulla seconda opzione: utilizzare nome e cognome di un altro collega, Gianfranco Vissani.

2) Io & Marilyn: Suzie Kennedy, una carriera all’ombra di Marilyn

Suzie Kennedy, l’attrice che ha prestato volto e voce a Marilyn Monroe, prima di lavorare con Pieraccioni, aveva già impersonato l’attrice in diversi eventi e per numerosi spot (da quello della Pepsi a quello della Guinness, fino a Iberia Airlines. Ma non è tutto. Era stata scelta come sosia anche nel documentario Who killed Marilyn Monroe, diretto nel 2003 da Michael Waterhouse, e nel film per la televisione JFK – Seven Days that Made a President, uscito nel 2013. Molto curioso il modo con cui il comico toscano sia riuscito ad arrivare a lei per sottoporla a un casting: in un’intervista, ha raccontato di averla rintracciata digitando semplicemente ‘sosia di Marilyn’ su Google.

3) Io & Marilyn: nessuna controfigura per Barbara Tabita nella scena dei coltelli

In una delle scene girate al circo, era previsto il lancio dei coltelli. Barbara Tabita ha scelto di non utilizzare controfigure e provare a mettersi alla prova. Nonostante l’ansia di ritrovarsi le lame a pochi centimetri non sia stata una sensazione piacevole, l’attrice ha dichiarato di non aver mai provato un’emozione così forte. Per farle coraggio, anche Pieraccioni e il produttore esecutivo Alessandro Calosci hanno fatto da cavia, testando la propria resistenza con una prova decisamente pericolosa.

4) Io & Marilyn: tra Toscana e Lazio

Le riprese della commedia si sono svolte tutte tra Firenze e Roma. Per la scena finale, invece, la location si è spostata a Piombino.

5) Io & Marilyn: un grande successo al box office

Approdato nei cinema durante le vacanze di Natale del 2009, Io & Marilyn fu un grande successo. E sbancò il botteghino incassando quasi 13 milioni di euro.