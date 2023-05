L’inviata del Tg1 di Conselice: «La mattina in diretta tra acqua e fango, la sera aiuto mia mamma»

Una storia raccontata dal Corriere che mostra e dimostra quanto diversi possano essere i risvolti delle vite di coloro che, da un momento all’altro, hanno dovuto assistere impotenti alla cancellazione della propria normalità a causa dell’alluvione in Emilia-Romagna. Tra queste persone, anche la protagonista dell’articolo riportato dal quotidiano, la giornalista e inviata del Tg1, Elena De Vincenzo che, nelle ore successive al disastro, si è trovata a dover tener fede a due vesti: quella professionale continuando a raccontare ciò che stava succedendo, e quella personale, svestendo i panni dell’inviata per aiutare la madre con la casa allagata.

Giornalista e figlia: la storia dell’inviata del Tg1 di Conselice

Come riportato dal Corriere, Elena De Vincenzo «ha trascorso tre giorni in diretta da paesi e abitazioni invase dal fango» passando la sera «dall’altra parte ad aiutare la mamma che ha la casa allagata». Descritta come «testimone e protagonista della devastazione che ha colpito Conselice», ha raccontato al quotidiano: «Conselice è il mio paese. Qui sono nata, qui sono cresciuta e qui ho ancora i miei affetti più cari. A cominciare da mia mamma che ha 72 anni».

In diretta dalle viette di Conselice in cui è cresciuta

Chissà quanta emozione avrebbe voluto passare attraverso i servizi come inviata: la giornalista, in prima linea dal 16 maggio, si è collegata da diverse zone colpite, quali Cesena, Riccione, Faenza, fino a una delle ultime invasa dalla furia dell’acqua, la sua Conselice: «All’inizio mi sono posta il problema se fosse il caso, mi chiedevo se sarei riuscita a mantenere il necessario equilibrio. Ne ho discusso con il mio caporedattore e alla fine abbiamo deciso che avrei continuato a fare il mio lavoro». E’ così che Elena Di Vincenzo ce l’ha fatta, giorno dopo giorno, recandosi, non appena terminata la diretta, ad aiutare la madre in difficoltà: «Ho fatto il primo collegamento appena arrivata e poi sono corsa da lei. C’era la casa allagata, ma mia mamma era in sicurezza al primo piano. L’ho abbracciata e a quel punto mi sono tranquillizzata e anche continuare a lavorare per me è stato più semplice».