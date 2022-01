Grandi opere made in Terna

Il Tyrrhenian Link, ovvero il doppio cavo sottomarino tra Campania, Sicilia e Sardegna; l’elettrodotto che collegherà le due coste della Sicilia; lo sviluppo infrastrutturale della Valtellina; il riassetto della rete elettrica nell’area sud di Roma. Quattro importanti opere “made in Terna”, a cui l’azienda dedicherà significativi investimenti.

Tyrrhenian Link: l’elettrodotto sottomarino più profondo al mondo

Proseguono le attività della nuova interconnessione Tyrrhenian Link, progetto all’avanguardia della tecnologia e della sostenibilità, che prevede la realizzazione di due linee elettriche sottomarine: una dalla Campania alla Sicilia, l’altra dalla Sicilia alla Sardegna, per un totale di 950 chilometri di collegamento a 1000 MW in corrente continua. Nelle scorse settimane, è stato firmato dal Ministero della Transizione Ecologica l’avvio formale del procedimento autorizzativo della tratta est ‘Campania-Sicilia’. L’approdo dei cavi marini sarà realizzato con la tecnica dell’horizontal directional drilling, che consente di evitare scavi a cielo aperto sulle spiagge. L’elettrodotto, che una volta realizzato sarà il più profondo al mondo (i cavi saranno posati a oltre 2000 metri sotto il mare) nonché la più lunga infrastruttura elettrica mai realizzata in Italia, prevede un investimento complessivo da parte di Terna di circa 3,7 miliardi di euro: l’opera consentirà un migliore utilizzo delle fonti rinnovabili e contribuirà al processo di decarbonizzazione del Paese. L’infrastruttura sarà a regime nella sua interezza nel 2028, ma il primo cavo, che collegherà Campania e Sicilia, per la precisione Torre Tuscia Magazzeno (Battipaglia) e Fiumetorto (Termini Imerese), sarà operativo già a partire dalla fine del 2025. A novembre, inoltre, Terna ha firmato due contratti quadro per la fornitura e la posa in opera dei cavi sottomarini e terrestri: il primo, del valore massimo di 1,7 miliardi con Prysmian, il secondo, di 664 milioni di euro, con Nexans (in associazione con Roda e Mive).

Terna, 300 milioni per la dorsale elettrica della Sicilia

Per realizzare la dorsale elettrica della Sicilia, Terna investirà invece 300 milioni di euro. Il collegamento ‘Chiaramonte Gulfi-Ciminna’, che unirà le due sponde dell’isola, rafforzerà l’efficienza e la qualità della rete elettrica regionale, favorendo anche l’integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Il collegamento, che è uno degli investimenti più importanti previsti in Italia dalla società guidata da Stefano Donnarumma, attraverserà sei province e unirà l’area di Ragusa a quella di Palermo: Terna dismetterà circa 20 chilometri di linee elettriche in aree densamente abitate e di pregio ambientale e culturale. Il Ministero della Transizione Ecologica ha autorizzato proprio di recente l’elettrodotto in alta tensione lungo 172 chilometri, che coinvolgerà per la costruzione 60 imprese e 450 lavoratori.

Terna, nel futuro lo sviluppo energetico della Valtellina

Sono 240 i milioni di euro stanziati da Terna per lo sviluppo energetico della Valtellina. Le opere previste consentiranno di aumentare la magliatura e, dunque, l’efficienza della rete elettrica dell’area, favorendo anche l’integrazione dell’energia prodotta dagli attuali impianti idroelettrici. L’intervento consentirà la demolizione di oltre 34 chilometri di elettrodotti aerei esistenti, per un totale di 100 tralicci e 137 ettari liberati. La razionalizzazione interesserà otto comuni in provincia di Sondrio. Il Ministero della Transizione Ecologica ha avviato nei giorni scorsi l’iter autorizzativo del progetto.

Terna per il riassetto della rete elettrica nell’area sud di Roma

Terna è poi al lavoro per aumentare l’efficienza della rete elettrica nell’area sud della Capitale: il progetto prevede un nuovo collegamento interrato di circa 18 chilometri fra la stazione elettrica di Roma Sud e la cabina primaria di Ciampino. Una volta completata e messa in esercizio, l’infrastruttura – che prevede un investimento da parte di Terna di circa 30 milioni di euro – consentirà una importante razionalizzazione della rete elettrica, con la demolizione di un tratto di circa 9 chilometri, per un totale di 52 sostegni, dell’esistente linea aerea tra Ciampino e Albano Laziale.