Inventing Anna, chi è davvero il fidanzato Chase Sikorski?

«L’intera storia è completamente vera. Fatta eccezione per tutte le parti che sono totalmente inventate». È il disclaimer che apre ogni puntata della serie Inventing Anna, lo show Netflix uscito l’11 febbraio e prodotto da Shonda Rhimes (produttrice con Shondaland di serie come Grey’s Anatomy, Le regole del delitto perfetto e in collaborazione con Netflix Bridgerton) sulla truffatrice Anna Sorokin o Anna Delvey (interpretata da una splendida Julia Garner), una 25enne che riuscì a farsi passare per un’ereditiera tedesca fregando l’alta finanza e l’alta borghesia di Manhattan.

Inventing Anna, le bugie dei protagonisti e le parti romanzate

Il disclaimer ha una doppia lettura. In primo luogo i protagonisti della storia, e non solo Anna, raccontano molte bugie tanto che è quasi impossibile arrivare alla verità dei fatti. In seconda battuta anche la resa televisiva della vicenda aggiunge o modifica tasselli del racconto. Un esempio? La giornalista Jessica Pressler del New Yorker nello show si chiama Vivian Kent e lavora per la rivista Manhattan. Inoltre alcune note della sua biografia sono state cambiate nel copione. C’è però un personaggio che non è mai stato identificato nell’articolo del New York e che nella serie invece ha un volto, un nome e un cognome. Si tratta di Chase Sikorski, il fidanzato di Anna, interpretato da Saamer Usmani. Fa la sua apparizione nella serie tenendo un Ted Talk in cui presenta la sua nuova start-up (Wake). Anna, secondo il racconto, lo aiuta a trovare finanziatori per lo sviluppo del progetto ma lui a un certo punto scompare lasciando dietro di sé solo dei debiti. Dunque Anna non sarebbe l’unica truffatrice della vicenda, anzi.

A chi si ispira il personaggio di Chase Sikorski?

Ma chi si cela davvero dietro il fidanzato “futurista” e “nerd” della finta ereditiera? E a chi si ispira il personaggio di Chase? Men’s Health ha avanzato qualche teoria. Nella storia vera, va ribadito, non esistono né un Chase Sikorski né una start-up Wake. Nell’articolo del New York erano presenti solo alcuni dettagli sul ragazzo della socialite: era nel circuito dei Ted Talk e si è frequentato con Anna nel 2015. Nel 2016 poi l’imprenditore digitale si era trasferito negli Emirati lasciando New York. Secondo il New York Post a ispirare il personaggio di Chase potrebbe essere stato uno di questi due profili: David Shing (noto anche come “Shingy”), un ex dirigente AOL australiano dallo stile eccentrico e Ray Kurzweil autore di libri sull’intelligenza artificiale. Entrambi rispondono alla definizione “Ted e futurista” data dal New York ma le età non tornano. Shingy infatti ha 50 anni e Kurzweil 73.

L’ipotesi più probabile è che il fidanzato di Anna Delvey sia basato su Hunter Lee Soik

Altra ipotesi è che il personaggio di Chase sia ispirato a Hunter Lee Soik, 40enne che ha vissuto a Dubai e che aveva creato proprio come il protagonista della serie una app per ‘catturare’ i sogni. Su Kickstarter presentava la sua app Shadow con cui si proponeva di realizzare il più «grande database di sogni al mondo». Tra l’altro Soik risulta taggato in una foto di Ibiza pubblicata sul profilo di Anna Delvey: «Da #Ibiza a #Formentera gli ultimi giorni d’estate con @jaymacardoso @hunterleesoik». Ma anche in questo caso, la linea che separa realtà e finzione è davvero sottilissima.