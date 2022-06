Così il governatore di San Pietroburgo è stato graziato dall’invasione dell’Ucraina

L’invasione dell’Ucraina sta ridisegnando la mappa del potere in Russia. Stelle cadenti della politica sono riapparse cavalcando la cosiddetta ‘operazione speciale’ e la ‘denazificazione’ dell’ex repubblica sovietica. Non è solo il caso di Dmitri Medvedev, che ha completato la sua metamorfosi da moderato a falco diventando più zarista dello zar, ma anche di Alexander Beglov, governatore di San Pietroburgo.

Le accuse al cerchio magico di Putin

All’inizio del 2022 era a un passo dalle dimissioni: impopolare anche presso le élite locali, era stato sommerso dalle critiche per non essere riuscito a organizzare la raccolta dei rifiuti in città e lo sgombero della neve dalle strade. Si dice che Putin, nella sua visita a San Pietroburgo alla vigilia della guerra, si rifiutò addirittura di incontralo. Il governatore dal canto suo gridava al complotto: sarebbe infatti stato vittima di una campagna atta a screditarlo agli occhi del Cremlino. Non ha mai fatto nomi, ma secondo alcuni rumors raccolti da Meduza, avrebbe puntato il dito contro membri del cerchio magico di Putin come i fratelli Kovalchuk, e l’oligarca Yevgeny Prigozhin, legato al gruppo Wagner.

Da dimissionario a falco: così il governatore ha salvato la poltrona

Poi è arrivata l’invasione e tutto per lui è cambiato. Beglov ha cominciato a vestire i panni del falco guerrafondaio, a sostenere l’aggressione russa, a puntare il dito contro i ‘nazisti’ e i ‘fascisti’ ucraini. La sua posizione è ulteriormente migliorata dopo la decisione del Cremlino di affidare proprio a San Pietroburgo la ricostruzione di Mariupol, città martire simbolo della resistenza ucraina e caduta lo scorso maggio. Insomma, come sottolinea Meduza, è stata proprio la guerra a garantirgli la permanenza al potere.

Meanwhile, the governor of #SaintPetersburg

Alexander Beglov and #Mariupol collaborator Konstantin Ivashchenko signed an agreement on twinning between the cities. pic.twitter.com/1iKBcyMJI6 — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2022

I piani (nebulosi) per la ricostruzione di Mariupol

Al momento nessuno ha snocciolato cifre. Non si sa quanto sarà stanziato per la ricostruzione della città. Beglov si è limitato ad annunciare orgoglioso che l’amministrazione di San Pietroburgo stabilirà «rapporti industriali tra imprese» e prenderà «contatti nei settori dell’edilizia e dei servizi comunali, della sanità, dell’istruzione, della cultura». Secondo Konstantin Ivashchenko, nominato ad aprile sindaco di Mariupol, il 20 per cento degli immobili sono da demolire, l’80 per cento da ricostruire. Servono inoltre case prefabbricate per 50 mila cittadini. Non solo: sono necessari teatri di prosa, centri culturali, impianti sportivi. San Pietroburgo, va detto, non potrebbe certo muoversi senza l’ok del vice capo di gabinetto dell’Amministrazione Presidenziale, Sergei Kirienko (già ex primo ministro ed ex direttore generale dell’agenzia per l’energia atomica Rosatom) nominato da Putin ‘vicerè del Donbass‘, così è stato ribattezzato dalla stampa internazionale. È lui il responsabile dei rapporti con le Repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Ed è sempre lui con i suoi fedelissimi a selezionare i funzionari che lavoreranno in questi territori. Evidentemente Beglov è entrato nelle sue grazie.

Beglov punta sui pensionati per vincere le prossime elezioni

Resta però il fatto che sia uno dei governatori russi più impopolari, e che il sostegno all’operazione speciale sulle rive della Neva, soprattutto tra i giovani, sia più basso che nelle regioni vicine. Beglov però punta a conquistare un elettorato specifico e sostanzialmente pro Putin: i pensionati. Sono circa 1 milione e mezzo in città, una base sufficiente per vincere nuovamente le elezioni. Come ha spiegato a Meduza l’analista politico Konstantin Kalachev, Beglov era «diviso tra il desiderio di compiacere i sanpietroburghesi e il presidente», ma dopo l’inizio della guerra, ha scelto il secondo. Una decisione che secondo le previsioni lo farà restare in sella anche nei prossimi anni.