Intossicazione alimentare per 17 scout: avevano mangiato pesce a Monza

Pallore, spossatezza, svenimento e vomito. Questi i sintomi di un’intossicazione alimentare che ha colpito 17 scout belgi mentre si trovavano a Bergamo, nel quartiere di Città Alta. I ragazzi che facevano parte di un gruppo di 50 persone, stavano partecipando ad una cena quando, all’improvviso, hanno iniziato ad avvertire i malesseri. Personale di sala e altri clienti hanno provveduto a chiamare il 112 dopo che un ragazzo è caduto a terra in bagno e una ragazza ha vomitato e poi è svenuta. Stesso destino anche per una terza giovane della comitiva. Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Carabinieri, due automediche, Croce Azzurra e Croce Rossa sono intervenute per arginare la situazione.

Intossicazione alimentare dopo aver mangiato pesce a Monza

A quanto si apprende, il motivo dell’intossicazione non sarebbe stata la cena a Bergamo perché i sintomi si sono riscontrati ancora prima di mettersi a tavola. Il giorno prima di recarsi nel capoluogo lombardo, i 50 scout avevano infatti ordinato e consumato del pesce in un locale di Monza. Poi, il viaggio verso Bergamo domenica 7 agosto. Alcuni avevano avuto delle avvisaglie, ma non avevano dato importanza al fatto. La caccia al tesoro sotto il sole aveva fatto il resto, evidenziando i sintomi, fino all’esplosione della situazione al ristorante. L’Ats ha comunque disposto degli accertamenti per il locale di Bergamo con dei tecnici di Igiene e Prevenzione.

Il ricovero all’ospedale

A finire in ospedale sono stati in 17, verso le 19:45, accompagnati dai loro responsabili. Per tutti è scattato il codice verde. In tutto sono stati coinvolti tre ospedali: quello di Bergamo, quello vicino di Seriate e il Policlinico di Ponte San Pietro. I giovani colpiti dall’intossicazione alimentare si sono sentiti meglio. Le loro testimonianze sono state poi raccolte dai Carabinieri.