Intossicati dopo gli spinaci, Istituto zooprofilattico: «Forse era stramonio»

«Delle foglie di stramonio possono essere finite tra gli spinaci. La temperatura a fuoco elevato ha aumentato la tossicità». Così Antonio Limone direttore dell’Istituto Zooprofilattico, commenta quanto avvenuto. Infatti, 8 persone si sono intossicate e sono state ricoverate presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Questi pazienti avrebbero acquistato in negozi ortofrutticoli degli spinaci, che si ipotizza fossero con dello stramonio. La notizia è stata data dall’Istituto zooprofilattico nell’ambito delle audizioni dell’Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare della Commissione Regionale Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo. L’evento si era tenuto oggi, 12 ottobre.

Spinaci con stramonio per l’Istituto zooprofilattico

Stando a una prima ricostruzione dell’Istituto: «Probabilmente una presenza di foglie di stramonio è finita negli spinaci e ha intossicato le persone. Noi abbiamo questo fenomeno per due motivi, la maggiore concentrazione di tossina nel vegetale, dovuta alla temperatura a fuoco elevato, e la mancanza d’acqua, perché sono verdure molto tossiche».

«Dalle analisi compiute è emerso che sicuramente l’avvelenamento è stato di origine vegetale. Si è trattato di una partita di spinaci contaminati provenienti da Avezzano, in Abruzzo, probabilmente da una coltura a campo aperto. Di fronte al verificarsi di questo allarme, c’è stata un’importante reazione di filiera istituzionale per isolare la partita, ricostruire la sua catena distributiva e prevenire ulteriori casi. Ovviamente quanto avvenuto non compromette, per il futuro, la sicurezza del prodotto alimentare. Per quanto riguarda il nostro Istituto, provvederemo a pubblicare sul sito internet le immagini delle più comuni piante che possano essere responsabili di avvelenamenti» ha spiegato Limone.

Come stanno gli intossicati

Mentre l’Asl ha proceduto al campionamento per le persone intossicate, i Carabinieri hanno disposto il sequestro della partita contaminata di spinaci con stramonio. Delle 8 persone, solo una è in osservazione, dopo essere uscito dalla rianimazione. Anche in Lombardia il Ministero della Salute aveva disposto un sequestro per il lotto 273 della ditta Il Gigante. Gli spinaci sono commercializzati dalla Rialto Spa e prodotti dalla Spinerb nello stabilimento di Gorlago.

«Dall’audizione è emerso un elemento nuovo ovvero che l’origine della problematica sia stato probabilmente lo stramonio e non la mandragora. Trovo sia utile che l’Istituto zooprofilattico pubblichi sul proprio sito le immagini di questi vegetali velenosi al fine di divulgarne la conoscenza e tengo a precisare che non c’è alcun problema di filiera campana, né tantomeno alcuna responsabilità del Centro agro alimentare. Ingiustificata qualunque psicosi perché i prodotti vegetali campani sono sicuri e benefici per la salute e sarà nostra cura interagire con altre regioni per evitare che in futuro possano ripetersi questi allarmanti casi» ha commentato il consigliere regionale Borrelli.