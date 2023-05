Intesa Sanpaolo, lo studio sull’inflazione nell’Eurozona

Dopo cinque mesi di cali ininterrotti, l’inflazione nell’Eurozona è risalita di un decimo ad aprile, al 7 per cento a/a. Viceversa, l’indice core BCE (al netto di alimentari freschi ed energia) ha rallentato al 7,3 per cento dopo il picco al 7,5 per cento di marzo (è il primo calo da gennaio 2022). È quanto si legge in uno studio reso noto da Intesa Sanpaolo. L’inflazione headline dovrebbe tornare a scendere da maggio sino ad arrivare al 3 per cento a dicembre. L’indice “di fondo” potrebbe chiudere l’anno su livelli più elevati, al 3,5 per cento. I rischi su questo scenario sono verso l’alto e legati principalmente alla componente dei servizi, la cui dinamica dipenderà dalla tenuta della domanda nel comparto.

Lo studio di Intesa Sanpaolo sull’inflazione nell’Eurozona

Gli alimentari dovrebbero contribuire a frenare l’inflazione nei prossimi mesi, ma l’impatto disinflazionistico del rientro dei prezzi energetici potrebbe essere in parte compensato dalle pressioni al rialzo (soprattutto sugli alimentari freschi) derivanti dalla siccità attesa in estate nell’Europa meridionale. Di conseguenza, la dinamica annua dei prezzi alimentari è attesa rimanere piuttosto elevata anche nella seconda metà dell’anno, chiudendo il 2023 con un tendenziale al 3,6 per cento. Solo nel 2024 l’inflazione da alimentari dovrebbe “normalizzarsi”, attestandosi attorno al 2 per cento.

L’energia è attesa tornare a fornire un contributo negativo all’inflazione già da maggio, e dovrebbe toccare un punto di minimo a ottobre (-11 per cento a/a). Successivamente, è attesa una risalita in territorio positivo ad inizio 2024, che diverrà più marcata dalla primavera per effetto del completo esaurirsi delle misure governative anti-rincari.

La normalizzazione delle catene globali del valore sta contribuendo al rallentamento dei prezzi dei beni industriali non energetici. All’opposto, continua l’accelerazione dell’inflazione da servizi, in scia ad una domanda robusta nel settore. Saranno proprio i servizi l’ultima componente a mostrare un’inversione di tendenza per l’inflazione, probabilmente tra il 3° ed il 4° trimestre dell’anno; il tendenziale a fine 2023 rimarrà molto elevato, stimiamo a 4,3 per cento.

Lo scenario e le previsioni

Lo scenario delineato dallo studio è coerente con un’accelerazione del costo del lavoro nei prossimi trimestri, che potrebbe potenzialmente accrescere i rischi di “spirale prezzi-salari”. È stato sviluppato un modello a due equazioni per stimare l’entità degli “effetti di seconda battuta”: l’impatto risulterebbe di +0,4 per cento sull’inflazione media annua sia nel 2023 che nel 2024.

Secondo le previsioni dell’istituto bancario, l’inflazione generale potrebbe calare al 3 per cento a fine 2023 e proseguire la discesa nella prima parte del prossimo anno, sino a un punto di minimo al 2,2 per cento nella primavera 2024. Successivamente, si potrebbe vedere una risalita in scia al completo esaurirsi delle misure anti-rincaro in Germania. La discesa sarà ancora più lenta per l’indice core BCE (al netto di alimentari freschi ed energia), che è atteso al 3,5 per cento a fine anno per tornare vicino alla soglia del 2 per cento solo nella parte finale del 2024. I rischi sullo scenario previsto sono verso l’alto e diffusi sia alle componenti core (in particolare ai servizi, la cui dinamica dipende in gran parte dalla tenuta della domanda), che, in minor misura, a quelle più volatili (alimentari freschi ed energia). In aggiunta, una crescita dei salari sopra le attese comporterebbe un maggiore impatto dagli effetti di seconda battuta rispetto a quanto stimato al momento.