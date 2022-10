Intesa Sanpaolo tenta la via della settimana corta: si lavora 4 giorni a parità di stipendi

Nel Regno Unito l’esperimento procede bene e ora le aziende partecipanti sembrano voler prolungare la messa in pratica dell’idea della settimana corta. Lavorare quattro giorni e darne uno in più libero ai dipendenti sembra dare i suoi frutti. Lavoratori più felici e soprattutto più produttivi. Così ci prova anche l’Italia e sarà probabilmente Intesa Sanpaolo a provarci per prima. Nei giorni scorsi, infatti, il gruppo guidato da Carlo Messina ha presentato ai sindacati una proposta di rimodulazione dell’attività lavorativa. Da oggi partiranno le trattative, ma l’idea è semplice: chiudere la settimana al giovedì, aumentando a 9 le ore giornaliere di lavoro nei quattro giorni di attività. E saranno mantenuti gli stipendi attuali.

La proposta di Intesa Sanpaolo: 36 ore lavorative e un giorno libero a scelta

Il progetto di Intesa Sanpaolo è simile a quanto previsto nel Regno Unito. Il succo è ridurre da cinque a quattro i giorni lavorativi, dandone quindi uno in più libero ai lavoratori. In questo caso specifico l’orario sarebbe aumentato fino a 9 ore giornaliere, per un totale di 36 settimanali invece delle 37 e mezza attuali. Il giorno libero sarebbe a scelta del lavoratore. Adesso il gruppo e i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin tratteranno fino a mercoledì, per trovare un accordo. Ai rappresentanti sindacali, infatti, non piace l’idea di rivolgere la proposta solo ai dipendenti degli uffici e non delle filiali. Ciò nonostante, alle sigle l’idea dei quattro giorni lavorativi piace: serve trovare un punto d’incontro.

La settimana lavorativa corta: prove in UK, Spagna e Belgio

Nel resto d’Europa l’idea della settimana lavorativa di 4 giorni è sempre più apprezzata e sperimentata. Nel Regno Unito si è conclusa pochi giorni fa una prima parte di esperimento, che ha riguardato 70 aziende di vari settori. Si è ragionato soprattutto sulle singole società e non per comparti o nella totalità del mondo del lavoro. I risultati sono stati positivi e a breve partirà una seconda parte. Ad accordarsi ci sono anche Paesi come Spagna e Belgio e in quest’ultimo a proporre il modello è stato il governo stesso. Poi ci sono le soluzioni “ibride”, come nel caso del gruppo alimentare Mondelez International. Quest’ultimo già da sette mesi ha avviato un percorso lavorativo basato su quattro giorni e mezzo a settimana: si chiude all’ora di pranzo di venerdì, con una settimana che diventa lievemente più lunga di quella corta.