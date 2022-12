Intesa Sanpaolo confermata Bank of the Year in Italy da The Banker

Per il terzo anno consecutivo, Intesa Sanpaolo è stata riconosciuta come Bank of the Year in Italy da The Banker, testata del Gruppo Financial Times di riferimento per il settore. Il riconoscimento è stato assegnato in occasione dei Bank of the Year Awards 2022, premi che la rivista britannica assegna annualmente a livello globale.

Intesa Sanpaolo Bank of the Year in Italy

L’istituto bancario si è distinto per il ruolo svolto nell’ambito del PNRR mettendo a disposizione oltre 400 miliardi di euro di erogazioni a medio-lungo termine a sostegno dell’economia reale – di cui 270 miliardi per le imprese e 145 miliardi ai privati. In tale ambito, circa 150 miliardi sono previsti per le famiglie, le comunità e per l’inclusione, 75 per la circular economy e la transizione green e 60 per infrastrutture, trasporti e rigenerazione urbana.

Con il Piano di Impresa 2022-2025, Intesa Sanpaolo ha inoltre rinnovato il proprio impegno ad essere una banca leader per impatto sociale, prevedendo contributi per 500 milioni di euro a supporto delle persone in difficoltà e un progetto per la promozione di 8.000 abitazioni in social housing per giovani e senior, che rappresenta uno dei più ampi programmi di social housing in Italia.

L’impegno a sostegno dell’economia reale del paese si è ulteriormente rafforzato negli ultimi mesi, alla luce della difficile congiuntura che riguarda l’incremento dei prezzi e il caro energia, con misure straordinarie dedicate alle imprese – anche le più piccole – e alle famiglie, per le quali sono stati stanziati 35 miliardi. Non è mancata inoltre l’attenzione nei confronti delle persone del Gruppo, con contributi una tantum per quasi 90 milioni.

Il commento di Messina

Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, si è così espresso: «Il prestigioso riconoscimento ricevuto anche quest’anno conferma e rafforza il percorso che, come primo Gruppo bancario in Italia, abbiamo deciso di intraprendere a sostegno di una crescita non solo sostenibile ma anche inclusiva. Le disuguaglianze sociali stanno infatti crescendo e, per le imprese, è il momento di dimostrare con responsabilità e concretezza di essere socialmente responsabili utilizzando le proprie risorse a beneficio della comunità».