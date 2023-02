Intesa Sanpaolo e l’Agroalimentare: al via il podcast “Terra: le radici del futuro”

Intesa Sanpaolo ha lanciato una nuova serie podcast sul proprio canale live Intesa Sanpaolo On Air per raccontare l’Italia del mondo agroalimentare. Si tratta di Terra: le radici del futuro, definito come un viaggio volto ad esplorare l’agribusiness attraverso i valori e le esperienze di chi, in prima persona, contribuisce tutti i giorni alla crescita del settore in un equilibrio tra tradizione e innovazione.

La serie podcast di Intesa Sanpaolo sull’agroalimentare

Il progetto nasce dalla strategia del Gruppo a supporto della Direzione Agribusiness, il centro di eccellenza del Gruppo dedicato all’agroalimentare che vuole promuovere una comunicazione valoriale incentrata sul territorio e sulla sostenibilità ambientale. Dieci gli episodi della serie, narrati dall’autore e conduttore Federico Quaranta, che spazieranno dall’economia circolare alla sostenibilità, dalla filiera alla valorizzazione del territorio fino al passaggio generazionale, al turismo agroalimentare e all’imprenditoria giovanile e femminile. Con l’obiettivo di far conoscere questi temi anche ad un pubblico di non addetti ai lavori, i racconti saranno arricchiti dalle storie degli agricoltori e degli imprenditori del settore impegnati a costruire un’economia sempre più sostenibile.

Gli episodi, che usciranno a cadenza quindicinale (uno ogni due settimane), sono ascoltabili su Intesa Sanpaolo On Air, Google Podcast, Spotify e Apple podcast. La piattaforma podcast di Intesa Sanpaolo è partita nel 2020 e ha realizzato più di 100 rubriche, 1300 episodi e 10 milioni di ascolti dall’online a oggi.

La Direzione Agribusiness del Gruppo

Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo, ha così commentato l’iniziativa: «Abbiamo pensato di raccontare agli ascoltatori le storie di successo del Made in Italy in campo agroalimentare, mettendo in evidenza i valori legati alla tradizione e all’innovazione con un’attenzione particolare alla sostenibilità. Valori che Intesa Sanpaolo ha particolarmente a cuore e che intendiamo promuovere con questi nuovi podcast».

La Direzione Agribusiness, parte della Divisione Banca dei Territori, ha sede a Pavia e può contare su 228 punti operativi sul territorio nazionale e circa mille professionisti a servizio di circa 80 mila clienti. Il network di Agribusiness si concentra in particolare nelle aree a maggior vocazione agricola del paese e, al fine di valorizzarne le peculiarità e le eccellenze, ha previsto 8 miliardi di euro per le erogazioni a medio e lungo termine previste nell’arco del Piano d’Impresa 2022-2025 da destinare alle piccole e medie imprese del settore agroalimentare italiano che operano nell’agricoltura, allevamento, silvicoltura e utilizzo delle aree forestali, pesca, acquacoltura e agriturismi (oltre alle aziende attive nella trasformazione e distribuzione della produzione agricola).