L’intervista a Zelensky: «Grato all’Italia. Berlusconi? Gli regalerò la vodka»

In un’intervista rilasciata a Corriere, Repubblica e Il Sole 24 ore, Volodymyr Zelensky ha fatto il punto sulla guerra in Ucraina iniziata ormai un anno fa. Aprendo le porte del suo palazzo presidenziale a Kiev, tra sacchetti di sabbia a ogni entrata e sulle finestre, si è espresso sul sostegno mostrato dall’Unione Europea in questi mesi, sulla ricostruzione del suo paese, sul ruolo della Cina e sulle ultime dichiarazioni di Silvio Berlusconi.

L’intervista di Zelensky a tre giornali italiani

«I miei figli sono i miei super poteri, la guerra finirà presto. Sarà veloce perché alla Russia mancano risorse e volontà di combattere», ha spiegato aggiungendo che «una tregua farebbe comodo solo a loro». Il leader ucraino non ha intenzione di fare alcun passo indietro e si è detto pronto a respingere l’offensiva russa e a difendere ogni singolo centro, piccolo o grande, con il massimo della forza. Ha poi invitato le aziende italiane ad aiutare l’Ucraina nel processo di ricostruzione: «Dobbiamo tenere a mente due fasi. La prima è la ricostruzione di emergenza, ovvero ciò di cui abbiamo bisogno subito: rifugi anti- bomba per gli asili, le scuole, le università. La gente non tornerà sul posto di lavoro se non ci saranno adeguate misure per la protezione dei loro figli. La seconda fase riguarda la ricostruzione vera e propria del Paese. Non abbiamo bisogno soltanto delle compagnie francesi, tedesche e italiane. Per ricostruire il Paese abbiamo bisogno del know how di tutto il mondo. Degli investimenti, dell’interessamento di tutti».

Quindi l’invito: «Venite qua e lavorate. Noi vi invitiamo a venire. Per noi resta fondamentale la creazione di posti di lavoro per gli ucraini. Venite qua e ricostruiremo insieme l’Ucraina. Le aziende francesi e tedesche da sole non basteranno».

«Berlusconi? Forse dovremmo mandargli anche noi la vodka»

Zelensky non ha poi mancato di commentare le recenti affermazioni di Berlusconi che, settimana scorsa, era tornato a commentare negativamente il suo operato: «Ho sentito le sue dichiarazioni. Non lo conosco personalmente. Ma forse anche noi dobbiamo mandargli qualche cosa. Gli piace la Vodka? Noi ne abbiamo di ottima qualità in Ucraina, se crede gliela regaliamo». Il riferimento ironico è alle bottiglie alcoliche che l’ex premier aveva raccontato di aver ricevuto da Vladimir Putin.

«Convinceremo la Cina ad appoggiarci»

Nell’intervista, il leader ucraino si è infine espresso sulla tensione cresciuta tra Washington e Pechino, soprattutto a causa del pallone spia comparso sui cieli statunitensi. La minaccia USA alla Cina è quella di gravi conseguenze se quest’ultima decidesse di sostenere Mosca nel conflitto con Kiev, possibilità che il presidente ucraino considera per ora improbabile: «La questione della Cina è complessa. Per noi è importante che la Cina non aiuti la Federazione Russa in questa guerra». Per convincere Pechino a sposare la causa ucraina Zelensky è pronto a giocare carte ben precise: «Ci sono vecchi accordi, garanzie di sicurezza che erano conseguenza del Memorandum di Budapest, cui poi altri Paesi vi hanno aderito. C’era un chiaro impegno della Cina nel sostenere l’integrità territoriale dell’Ucraina. Avevamo tali garanzie. E vorrei che ora aderisse al nostro piano di pace in 10 punti».