Intervista a Schumacher fatta dall’intelligenza artificiale: è scandalo in Germania

Un esperimento di cattivo gusto, una trovata per aumentare la visibilità o semplicemente una provocazione: gli obiettivi della rivista Die Aktuelle potrebbero essere diversi e molteplici. Ciò che sta risultando innegabile in queste ore, sono le reazioni alla pubblicazione della presunta intervista in esclusiva mondiale al pluricampione di Formula1 Michael Schumacher. Nonostante la richiesta di privacy e riserbo della famiglia, dopo l’incidente che gli ha cambiato la vita ormai dieci anni fa, l’ultimo numero del giornale ha pubblicato un’intervista scomoda e per certi versi imbarazzante rivolta all’ex pilota. Com’è possibile? Grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Michael Schumacher intervistato dall’intelligenza artificiale

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nell’articolo di leggono sia le domande che le risposte, fatte a Schumacher, con una frase sempre in prima battuta: «la mia vita è totalmente cambiata». Tutte le domande ruotano attorno a quanto accaduto dopo l’incidente sugli sci avvenuto diversi anni fa. Le domande vengono presentate come quelle «domande che tutte si pongono» e vanno da «Come stai dall’incidente che hai subito dieci anni fa?», a «Come stai oggi?». Le risposte dell’ex pilota sono ovviamente inventate, come riportato dallo stesso quotidiano, ma la frase «Tutto ciò che il personaggio dice è inventato» non ha protetto il giornale dall’indignazione per il cattivo gusto.

L’intervista a Schumacher tramite applicazione

Il settimanale, che ha utilizzato l’applicazione character.ai per simulare l’intervista con il tedesco, è stato accusato di aver cercato di speculare su una tragedia. Die Aktuelle ha infatti messo l’intervista fake in prima pagina, corredata con una foto di Michael Schumacher per tentare di trarre in inganno il lettore con il titolo «La prima intervista!» sovrastata dalla scritta «Esclusiva a livello mondiale». Anche il sottotitolo è un invito alla morbosità, con frasi come «cosa c’è dietro» e «siamo andati alla ricerca di indizi». Dalla Germani alla Spagna, potrebbero essere depositate delle denunce in riferimento al comportamento non deontologico della rivista tedesca.