Interstellar stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Stasera 24 giugno, alle 21,20 su Italia 1, torna Interstellar, capolavoro fantascientifico di Christopher Nolan, già regista della trilogia di Batman. In un futuro non precisato, il cambiamento climatico è causa di una forte carestia nel mondo. Un gruppo di scienziati intende attraversare lo spazio per trovare luoghi perfetti per la sopravvivenza dell’uomo. Nel cast Mattew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine e Matt Damon. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Intestellar, trama e cast del film stasera 24 giugno 2022 su Italia 1

La trama del film di Christopher Nolan inizia sulla Terra, in un futuro non definito. Il cambiamento climatico sta provocando una terribile carestia e sul pianeta ormai non cresce più nulla a parte il granturco. Un giorno, lo scienziato americano ed ex ingegnere della Nasa Joseph Cooper (Mattew McConaughey) e la figlia Murph (Mackenzie Foy) si imbattono in uno strano fenomeno. Sul pavimento di una stanza, strane strisce di sabbia si rivelano coordinate basate su un sistema binario. Grazie a loro, giungono in un centro segreto della Nasa diretto da Tom Brand (Michael Caine) e la figlia Amelia (Anne Hathaway). Scoprono che il team è al lavoro per raggiungere un cunicolo spazio temporale vicino Saturno, che gravita attorno al buco nero Gargantua. L’equipaggio della missione precedente non è mai tornato, ad eccezione di Mann (Matt Damon).

Ben presto, Joseph scopre di essere il prescelto per portare a termine il compito. Trovare un nuovo pianeta ospitale per la vita umana. Si trova così a lasciare la figlia al suocero Donald (John Lithgow) e al fratello Tom (Casey Affleck), prima di partire con Amelia e il resto dell’equipaggio. Nello spazio il tempo scorre molto più lentamente, tanto che sulla Terra Murph diviene adulta (Jessica Chastain), mentre Copper non invecchia. Prodigio della matematica, la donna scopre che la missione è senza ritorno, poiché nessuno ha trovato il modo di consentire agli astronauti di rientrare sulla Terra. Sarà lei a trovare la chiave per il successo della missione, sperando di rivedere suo padre ancora una volta.

Interstellar, 5 curiosità sul film stasera 24 giugno 2022 su Italia 1

Interstellar, le leggi della fisica di Einstein e Hawking

Il film è realizzato seguendo le leggi della fisica proposte da Albert Einstein e Stephen Hawking. La produzione ha sfruttato contributi di eminenti scienziati di tutto il mondo, sperando di poter rappresentare in modo quanto più fedele più possibile la realtà aerospaziale. Il regista Christopher Nolan accettò subito le condizioni, anche se diversi passaggi della sceneggiatura portarono ad accesi scontri nella produzione.

Interstellar, la consulenza del premio Nobel Kip Thorne

Christopher Nolan e la sua troupe hanno avuto un consulente speciale. Sul set era presente infatti il fisico teorico Kip Thorne, premio Nobel nel 2017 per il rilevamento delle onde gravitazionali predette dalla relatività di Einstein. Lo scienziato ha vinto una scommessa con Stephen Hawking sulla teoria dell’astrofisica alla base di questo film. Di conseguenza, Hawking ha dovuto abbonarsi a Penthouse Magazine per un anno. Il patto è stato raccontato anche nel lungometraggio biografico su Hawking La teoria del tutto.

Interstellar, un film girato come fosse un documentario

Come in Inception (2010) e negli ultimi due film sul Cavaliere oscuro, Christopher Nolan si è concentrato sul maggior numero possibile di ambienti reali. «Abbiamo costruito set chiusi e girato il film come se fosse un documentario, come se gli attori fossero nello spazio», ha dichiarato il regista in alcune interviste rilasciate ai media americani durante la promozione del film. Per una sola scena, Nolan ha seminato mais in 200 ettari di terreno, poiché non voleva ricrearla in CGI. A fine riprese, ha venduto l’intero raccolto.

Interstellar, Anne Hathaway e l’ipotermia in Islanda

Una celebre scena del film vede i protagonisti su un pianeta completamente ricoperto d’acqua, dove il tempo trascorre molto più lentamente rispetto alla Terra. Per girare, la troupe recò in Islanda con temperature molto rigide. Anne Hathaway ha persino sofferto di ipotermia, poiché la sua tuta rimase aperta nell’acqua ghiacciata. Fortunatamente non ci furono gravi problemi di salute e l’attrice poté continuare le riprese.

Interstellar, una colonna sonora che spacca il minuto

Autore della colonna sonora del film è Hans Zimmer, premio Oscar per Il re leone nel 1995 e collaboratore di Nolan per diversi progetti. I brani di Interstellar vantano una registrazione particolare, al ritmo di una battuta al secondo, ossia sessanta al minuto. L’obiettivo era infatti quello di creare un accompagnamento musicale in perfetta sintonia con il passare del tempo.