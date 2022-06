Addio Internet Explorer: il browser va in pensione

Internet Explorer, primo browser targato Microsoft, va ufficialmente in pensione. È passato più di un anno dall’annuncio della società di stop al supporto del browser, con la rimozione da buona parte delle versioni di Windows 10 che ancora lo includevano. Un messaggio nella pagina del download della software house fondata da Bill Gates e Paul Allen ne certifica la definitiva scomparsa dal 15 giugno 2022: a sostituirlo, per tutte le versioni di Windows dalla 7 in poi, sarà Microsoft Edge, che la casa di Seattle ha lanciato nel 2015.

Internet Explorer era stato lanciato il 24 agosto 1995

Criticato per la sua lentezza e per questo diventato protagonista di numerosi meme sul web, Internet Explorer fu lanciato il 24 agosto 1995 su Windows 95, primo sistema operativo Microsoft a interfaccia grafica. Nacque per competere con l’allora leader del nascente mercato dei browser, Netscape Navigator. E all’inizio diventò praticamente l’unica via possibile: poi due anni dopo il Dipartimento di Giustizia statunitense citò in giudizio Microsoft per violazione delle leggi antitrust. A fine 1997, il giudice texano Thomas Penfield Jackson emise un ordine temporaneo con il quale vietava a Microsoft di richiedere l’installazione obbligata di Internet Explorer agli acquirenti di licenze d’uso per Windows 95. E così prese il via il “libero mercato” dei browser.

Internet Explorer, oggi il browser leader è Chrome

Via via sono stati lanciati e si sono affermati altri browser più veloci, che meglio supportavano tutte le nuove funzionalità a disposizione dei navigatori del World Wide Web. E la diffusione di Internet Explorer, un tempo assolutamente dominante, cominciò a calare: nel 2003 arrivò Safari per i computer Macintosh; nel 2004 dalle ceneri di Netscape nacque Mozilla; nel 2008, Google lanciò Chrome, che oggi è il leader del mercato. Come detto, a sostituire Explorer sarà Edge, browser di casa Microsoft che, seppur non capace nei sette anni dal lancio di contrastare Chrome, si propone comunque come una valida alternativa, sicuramente più veloce del suo “antenato”. Che, sostanzialmente morto nel 2013 con l’ultima versione sviluppata, era da una decina di anni praticamente inutilizzabile.