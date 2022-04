Internazionali d’Italia: storia, record e curiosità sull’appuntamento romano del tennis

Spalti di nuovo al massimo della capienza e sempre più vicini al sold out. In questa cornice gli Internazionali BNL d’Italia si preparano a tornare. Dal 2 al 15 maggio – ma con le pre-qualificazioni a giocarsi già da sabato 30 aprile – il Parco del Foro Italico di Roma ospiterà l’evento più atteso del tennis italiano. Una manifestazione che dal 1930 richiama nel Paese i più grandi nomi della racchetta. Ci saranno tutti: da Djokovic a Nadal, passando per i numeri 2 e 3 ATP Medvedev e Zverev. Le speranze di casa nostra sono tutte rivolte su Jannik Sinner, mentre non ce la fa l’idolo di casa Matteo Berrettini, ancora alle prese con un infortunio. Tra le donne, presente tutta la top 10 WTA.

Internazionali d’Italia: da Milano a Roma, la storia del torneo

Fu il conte Alberto Bonacossa a fondare il torneo, al Tennis Club Milano di via Arimondi nel 1930. Una storia antichissima, quindi, quella degli Internazionali d’Italia. Che 1935 in poi si sono definitivamente spostati al Foro Italico, costruito nel 1928. In tre occasioni si è poi trasferito momentaneamente: nel 1961 si è disputato allo Sporting di Torino nell’anno della celebrazione del Centenario dell’Unità d’Italia – e a vincere fu un italiano, Nicola Pietrangeli; poi negli Anni 80 sono state prima Perugia e dopo Taranto a ospitare la kermesse femminile.

Internazionali d’Italia: Rafa Nadal recordman con 10 successi

Il campione in carica è Rafa Nadal. Il fuoriclasse spagnolo è anche il vero mattatore della storia degli Internazionali d’Italia, con dieci successi in 16 anni. Il primo risale al 2005, quando ha superato Guillermo Coria al termine di un match lunghissimo, il più lungo di sempre sulla terra rossa del foro, concluso 3-2 (6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6). Nadal ha poi vinto altre due edizioni consecutive nel 2006 e nel 2007, conquistando un altro record: nessun uomo si era mai imposto tre volte di fila. E ancora, ha vinto a Roma nel 2009, nel 2010, nel 2012, nel 2013, e nel 2018 e nel 2019. A chiudere, almeno per il momento, il trionfo dello scorso anno. Statistiche monstre che lo inquadrano di diritto tra i favoriti, anche se per mettere in bacheca l’ennesimo trofeo dovrà vedersela con Novak Djokovic, finalista dello scorso anno e già vincitore di cinque edizioni degli Internazionali, l’ultima nel 2020.

I record femminili: da Chris Evert a Conchita Martinez

Storia diversa, invece, per i record nel torneo femminile. La mattatrice assoluta è la tennista Chris Evert, tennista statunitense tra le più apprezzate negli Anni 70 e 80. Oltre a essere stata al vertice dei ranking per sette anni, consecutivamente il 1974 e il 1978, vanta 154 titoli vinti, tra cui cinque Internazionali d’Italia oltre a ben 18 tornei del Grande Slam. La regina del rovescio a due mani incantò Roma vincendo le edizioni 1974, 1975, 1980, 1981 e 1982. Per quanto riguarda le vittorie in fila, invece, il primato spetta a Conchita Martinez. La spagnola ha superato Gabriela Sabatini, Martina Navratilova, Arantxa Sanchez Vicario e Martina Hingis, conquistando gli Internazionali d’Italia per quattro volte consecutive dal 1993 al 1996. Un record che sarebbe potuto essere ancora più difficile da battere se non fosse stata per la sconfitta in finale nel 1997 contro Mary Pierce. La campionessa in carica è invece Iga Swiatek, attualmente numero 1 del ranking mondiale.

Il palmares italiano: 2 successi per Pietrangeli, Sara Errani ultima in finale

Tanto l’ultimo successo quanto l’ultima finale disputata dall’Italia riguardano il tabellone femminile. Si deve tornare al 2014 per trovare una tennista azzurra che abbia raggiunto la finalissima: si tratta di Sara Errani, uscita sconfitta dal match contro Serena Williams (3-6, 0-6). Molto più distante, invece, l’ultima vittoria. Era il 1985 quando Raffaella Reggi conquistò gli Internazionali d’Italia superando la statunitense Vicki Nelson-Dunbar, aggiudicandosi così il trofeo. Complessivamente, i tennisti italiani hanno vinto la manifestazione nove volte: sei successi nel maschile e tre nel femminile. L’unico ad aver vinto gli Internazionali d’Italia in due occasioni è stato Nicola Pietrangeli, nel 1957 a Roma e nel 1961 a Torino. Riferimento assoluto del tennis italiano, dà il nome a uno dei campi all’interno del Foro Italico: il celebre Stadio della Pallacorda, ora “Nicola Pietrangeli”.

I match più lunghi e il grande assente nell’albo d’oro

C’è un grande assente nell’albo d’oro maschile degli Internazionali d’Italia. Si tratta di Roger Federer, che non ha mai vinto il torneo. Nelle ultime 20 edizioni, infatti, soltanto sette i tennisti che si sono aggiudicati il trofeo, considerando le 10 vittorie di Nadal e le cinque di Djokovic. Gli altri sono Agassi, Mantilla, Moya, Murray e Zverev. Per 11 edizioni, dal 2005 al 2015, solo lo spagnolo e il serbo si sono alternati sul primo gradino del podio. Lo svizzero, invece, è stato battuto in finale in quattro circostanze. In una di queste sconfitte, Federer ha giocato il secondo match più lungo di sempre. Era il 2006 e l’ennesimo show tra Federer e Nadal durò cinque ore e sei minuti. Otto minuti in meno dell’ultimo atto nell’anno precedente, quando il maiorchino sconfisse Coria.