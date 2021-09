Design e animali. Due mondi apparentemente distanti, ma che sono in grado di fondersi per dare vita a creazioni di grande impatto scenico. Questo trend, già ampiamente sdoganato nella moda e nell’interior design, ha iniziato ad attrarre anche i progettisti che si sono dilettati nella realizzazione di vere e proprie giungle domestiche, popolando i classici spazi di casa di zebre, elefanti, volatili, scimmie e insetti. Andiamo alla scoperta delle declinazioni che ha avuto negli ultimi anni questo fortunato incontro tra arredo e animalier.

La giungla in casa

Wild Jungle, Citco Privé

Con la credenza Malawi, Citro Privé propone un elegante mobile in marmo bianco e nero che ritrae un ipnotico branco di zebre. Cabinet Gibuti appartiene alla stessa collezione Malawi. Questo pezzo di arredamento ritrae la giungla notturna con leopardi scolpiti in una varietà di marmi colorati.

Circus, Imperfetto Lab

Il laboratorio sceglie il leone come protagonista dell’installazione che prende il nome di Circus: una lampada da parete in cui il re della foresta sembra saltare attraverso un cerchio luminoso.

Hear My Roooar, Budko

Andrey Budko presenta la sua personale visione del leopardo al SaloneSatellite di quest’anno. Una versione rinnovata della collezione omonima presentata nel 2019. «Si tratta di una ricerca sull’evoluzione delle tecnologie e del patrimonio culturale nel mondo moderno», ha spiegato. «Il mio prodotto è il risultato dello studio dell’artigianato tradizionale e della mitologia sociale. Questa collezione di tappeti è dedicata a tre motivi moderni molto popolari: la stampa leopardata, i tatuaggi e la mimetica militare. Questi motivi sono mitizzati. Ognuno di essi sembra dare al proprietario alcune nuove abilità o proprietà che non c’erano prima. Lo indossi e aggiungi attrazione, libertà o coraggio».

Optical Animalier Limited Edition, Roberto Cavalli

Le iconiche stampe animalier vengono rivisitate in bianco e nero anche da Roberto Cavalli, diventando l’essenza del graphic life style.

Quando gli animali entrano in salotto

Pack, Edra

Una banchisa di ghiaccio come base del divano, un orso sdraiato su un fianco come schienale: questa è la proposta animalier di design di Edra. Appoggiato sopra, il grande orso sostiene, abbraccia e accoglie, offre un relax definitivamente liberato da ogni costrizione.

Twitty, Da a

Twitty unisce l’utilità di un tavolo alla bellezza di un’opera d’arte: il top ovale in metallo ha una particolare finestra tonda, in vetro, che lascia intravedere un uccellino adagiato sulla gamba del tavolo.

Design giurassico

Turtle Carry Bookcase, Qeebo

Anche la fauna preistorica entra nelle case con questa tartaruga pluricentenaria in polietilene che porta sul suo carapace una libreria in metallo composta da tre ripiani.‎ Un’ispirazione al mondo naturale e alle sue forme bizzarre tradotto in un concetto artistico di sofisticata ironia.

Jurassic Lamp, Seletti

Lampade in pieno stile Seletti by Marcantonio che riaccendono un pezzo dell’era Mesozoica dei T-rex e Brontosauri.