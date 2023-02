Intercettazioni e anarchia: odi l’ascolto

Anagramma di intercettazioni è: ‘ci tirate tenzoni’. Ma anche: ‘incatenerò zitti’. Le cimici puzzano, trattasi d’entomologia politica. Le intercettazioni servono ma se ho l’amante, tu Stato, mi devi tutelare. Difatti anagramma di intercettazioni è: ‘tizie incontrate’. Che urla vergognose. Il donzelletto vien alla compagna. Che note vergognose. Sconcerto da Camera. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul cognato o sul coinquilino. Quasi morte occidentale di un anarchico. Tunin muore in prigione, pestato dalla polizia politica. Ma la stampa dice «lo sconosciuto si toglieva la vita colpendo violentemente la testa contro il muro della cella». Succede in un film della Wertmüller. Film d’amore e d’anarchia – Ovvero “Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…” usciva esattamente 50 anni fa. Ah, Lina, a proposito, ripensaci, torna. La vita ha un titolo troppo corto.