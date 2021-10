Inter, bilancio horror con perdite a 245,6 milioni

Le voci sulla cessione dell’Inter sono tutte «falsità e speculazioni». Lo ha detto il presidente dell’Inter Steven Zhang nel corso dell’assemblea degli azionisti svoltasi oggi. «Ribadisco che il progetto della proprietà, il sostegno e l’impegno sono a lungo termine, la nostra visione per il futuro è chiara e definita».

Inter: l’obiettivo è costruire un nuovo stadio

Per Zhang è fondamentale l’idea di costruire un nuovo San Siro e la conquista dello scudetto è «la dimostrazione del grandissimo lavoro fatto in questi anni, premio della nostra strategia a lungo termine». L’Inter, sottolinea Zhang, «è diventata un club globale, vincente, innovativo e connesso alle nuove generazioni in tutto il mondo. All’interno di un contesto economico e sociale stravolto dalla pandemia, la stabilità e la sostenibilità finanziaria della Società, unite alla competitività sportiva ai massimi livelli, sono i punti focali della nostra strategia».

Inter, perdite da Covid a 110 milioni

Con un comunicato ufficiale, l’Inter ha annunciato che i soci hanno approvato il bilancio dell’esercizio della stagione chiusa al 30 giugno 2021. Questo il testo: «L’Assemblea degli azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., che si è svolta tramite videoconferenza, ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2020/2021, significativamente impattato per la sua intera durata dagli effetti della pandemia da Covid-19. In tale contesto, l’esercizio ha registrato ricavi consolidati per € 364,7 milioni e una perdita pari a € 245,6 milioni. L’impatto del Covid-19 ammonta circa a € 110 milioni, di cui circa € 70 milioni riconducibili all’azzeramento degli introiti da gara a causa della chiusura degli stadi e circa € 40 milioni alle riduzioni contrattuali degli sponsor dovute all’impossibilità di erogare benefit da parte della Società e alla contrazione del business dei partner. A questi si sono aggiunte perdite per ulteriori € 30 milioni, effetto della risoluzione di contratti sportivi»

Inter, Lautaro Martinez ha rinnovato il contratto

Lautaro Martinez ha firmato il prolungamento di contratto con l’Inter fino al 2026. L’intesa tra le parti era già stata trovata nei giorni scorsi, ma nel pomeriggio di giovedì è arrivato anche il nero su bianco. L`Inter ha così blindato l’attaccante argentino: la firma è arrivata nella sede nerazzurra, adesso si attende solo il comunicato ufficiale previsto a breve.