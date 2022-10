L’Inter, il debito e i continui guai della famiglia Zhang

Un altro pezzo di debito spostato da una cassa all’altra. È un complicato gioco di equilibrio quello che vede la famiglia Zhang ricollocare le scarse risorse a disposizione per guadagnare un altro po’ di ossigeno e sperare di riuscire a vendere l’Inter senza doverla consegnare al fondo statunitense Oaktree Capital Management. A margine del consiglio d’amministrazione che ha appena approvato un rosso da 140 milioni di euro per il bilancio consolidato 2021-22 è stato annunciato che la famiglia immetterà nelle casse nerazzurre 100 milioni di euro per ripianare parte delle perdite. Una dotazione che fa parte del prestito da 275 milioni di euro negoziato da Suning con Oaktree a maggio 2021. Totale del prestito è 275 milioni di euro, 75 dei quali già utilizzati un anno fa. Il prestito andrà restituito entro maggio dell’anno prossimo, con un tasso d’interesse del 12 per cento. Un bel nodo regimental rispetto al quale poco risolvono i dati in crescita della stagione 2021-22 approvati dal cda di due giorni fa e pronti per essere portati al voto dell’assemblea degli azionisti che verrà convocata per fine ottobre.

La disastrosa gestione del rinnovo di Skriniar

Il rosso dei conti è stato nettamente abbassato rispetto all’esercizio precedente (era 246 milioni di euro, dunque un miglioramento di circa 105 milioni) e anche i ricavi fanno registrare uno scatto in avanti (da 364,7 milioni del 30 giugno 2021 ai 439,6 milioni del 30 giugno 2022, con incremento di circa 75 milioni di euro). Ma al di là dei numeri così presentati, che comunque andranno letti nel dettaglio quando il documento di bilancio sarà reso pubblico, rimane una situazione di fortissima precarietà per le finanze nerazzurre. Che per di più adesso dovrebbero misurarsi col sanguinoso rinnovo contrattuale di Milan Skriniar, trattenuto in estate a dispetto delle insistenti offerte avanzate dal Paris Saint Germain. Il difensore slovacco potrebbe andar via a zero euro il prossimo 30 giugno e già a gennaio sarebbe libero di accordarsi con una nuova società. Una gestione disastrosa, quella del suo rinnovo. Che si inserisce nel complesso di un andazzo perennemente borderline, a causa della crisi finanziaria del gruppo di controllo, della fuga degli sponsor cinesi e dal flop di quello ufficiale.

Digitalbits: via dalle maglie lo sponsor che non pagava

La defezione degli inserzionisti cinesi ha avuto un peso calcolato su circa 23 milioni di euro. Si tratta di aziende che operano nei settori del turismo e dell’organizzazione di eventi, nei confronti delle quali i crediti sono diventati inesigibili. Di cinese, all’Inter, è rimasto soltanto Suning. Nonostante un ammanco così rilevante la società nerazzurra è riuscita a produrre una grande performance nei ricavi al 30 giugno 2022. Esito raggiunto anche grazie alle cessioni di Romelu Lukaku al Chelsea e di Achraf Hakimi al Psg avvenute durante la campagna trasferimenti estiva del 2021. Ma nel frattempo gli intoppi si aggiungono e uno fra questi ha impatto oltre il periodo certificato dai conti chiusi al 30 giugno 2022. Si tratta della questione dello sponsor. Il marchio Digitalbits sparirà dalle maglie della squadra nerazzurra entro il mese di ottobre dopo essere già stato oscurato nel sito ufficiale del club. Motivo: mancati pagamenti fin dalla prima rata. E così l’accordo fra l’Inter e la società californiana, valido a partire dallo scorso luglio, è già terminato. Per stringerlo la società degli Zhang aveva deciso di non proseguire la partnership con Socios.com, stretta per una sola stagione in cambio di 16 milioni di euro e lasciata andare a scadenza con una punta di superbia il 30 giugno 2022.

Un buco nel budget, che continua a boccheggiare

Del resto, la prospettiva era che Digitalbits versasse nel triennio partito a luglio 2022 un importo che per incentivi avrebbe potuto toccare il tetto dei 90 milioni di euro nell’arco di un quadriennio e secondo un meccanismo così congegnato: 5 milioni di euro versati nella scorsa stagione, quando Digitalbits era soltanto lo sponsor per la manica delle maglie, e 85 milioni da versare per scaglioni crescenti nel triennio che parte con la stagione attuale. Un accordo dalle cifre molto importanti, tanto da essere salutato immediatamente come il più elevato dopo quello fra Juventus e Jeep. Peccato che da subito non vi sia stata traccia di quei denari. Sicché adesso l’Inter si trova con un drammatico buco nel budget che presto si trasferirà sulla maglia da gioco. Dunque si apre la caccia a un main sponsor che non sarà facile, sia perché avviene a stagione in corso e sia perché comunque uscire dall’accordo con Digitalbits richiederà dei tempi tecnici. E il budget continua a boccheggiare.

Sono due gli advisor incaricati di trovare un acquirente

Da qualunque parte la si giri, per la famiglia Zhang è un periodaccio. Lo scorso luglio il tribunale di Hong Kong ha sentenziato che Steven Zhang deve pagare 250 milioni di euro ai creditori che hanno finanziato il debito di una sua società, la Great Matrix, con un’operazione conclusa nel 2020. I rappresentanti dei creditori adesso danno la caccia alle entrate del giovane presidente nerazzurro, tanto che hanno provato a mettere le mani sull’eventuale stipendio percepito per rivestire la carica a capo della società nerazzurra. Stipendio che non risulta esistere, anche se rispetto a ciò i creditori sarebbero pronti a contestare il verbale del cda nerazzurro che stabilisce questa versione delle cose. Al di là dei dettagli e dell’aneddotica, si comprenderà quanto drammatica e al tempo stesso grottesca sia la situazione. Che ha fatto perdere la pazienza agli ultrà della Curva Nord, il cui dissenso viene ora espresso in modo aperto. E con l’approssimarsi della scadenza del debito con Oaktree l’idea di vendere la società è finalmente presa sul serio da Suning, dopo essere stata trattata con sdegno. Sono due gli advisor incaricati di trovare un acquirente (dopo Goldman Sachs è stato nominato anche Raine Group, che ha curato la cessione del Chelsea). Fino a qualche tempo fa gli Zhang cercavano soltanto un socio di minoranza. Inutile perdersi in ironie su questa prospettiva, basta dire che infine ci sono arrivati pure loro. Altrimenti toccherà vedere fare all’Inter con Oaktree la fine fatta dal Milan di Yonghong Li con Elliott Management. Con la differenza che Oaktree ha mandato a dire più volte di non volerne sapere di entrare nella gestione del suo eventuale nuovo asset. Sicché una nuova proprietà dovrà arrivare comunque. Nelle scorse ore è stato fatto il nome del finanziere statunitense Marc Lasry, co-proprietario dei Milwaukee Bucks. Possiamo star certi che è solo il primo nome di una lunga serie.