Inter in Supercoppa con la maglia interattiva: ecco come funziona

C’è grande attesa per il derby d’Italia che domani vedrà di fronte Juventus e Inter. In palio non i tre punti ma la Supercoppa italiana, che si disputa ogni anno tra chi trionfa in Coppa Italia e chi conquista lo scudetto. Domani, però, ci sarà anche un tema in più da osservare ed è relativo alla maglia dell’Inter. Sul sito ufficiale della società, infatti, il club nerazzurro ha annunciato di avere in serbo una novità per i propri tifosi. Insieme allo sponsor socios.com, l’Inter darà vita a un’iniziativa senza precedenti, scendendo in campo con una speciale maglia interattiva.

La maglia interattiva dell’Inter: ecco come funzionerà

L’Inter ha mostrato sul proprio sito ufficiale la «Special Jersey» che sarà indossata domani dai suoi calciatori in occasione del match di Supercoppa contro la Juventus. Sul petto recherà la scritta «The sound of Inter by socios.com», al fianco di uno speciale QR Code. I tifosi potranno scansionare il codice attraverso l’app di riferimento e così facendo riusciranno ad ascoltare l’inno interista, C’è solo l’Inter, esattamente nel modo in cui risuona allo stadio. «I tifosi potranno vivere questa esperienza unica e provare a vincere la maglia speciale che sarà indossata per la Supercoppa», si legge nel comunicato ufficiale. Si tratta della prima maglia interattiva di questo genere per le squadre italiane.

👕 | C’È SOLO L’INTER È ora disponibile nei nostri store la maglia speciale in Limited Edition con cui scenderemo in campo per la Supercoppa Acquista ora 👉 https://t.co/zjMLAZmSsd Powered by @socios pic.twitter.com/q9pVFY5hEk — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 10, 2022

Il comunicato dell’Inter

«L’Inter e il suo Global Main Partner Socios.com hanno unito le forze per rendere omaggio ai tifosi, attraverso un’iniziativa senza precedenti», spiega il club sui suoi canali ufficiali. «La Special Jersey che i giocatori indosseranno in Supercoppa, interattiva e unica nel suo genere, porta la voce degli interisti letteralmente sul petto dei giocatori e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e innovazione del Club nerazzurro, sempre all’avanguardia dal punto di vista digitale e nel coinvolgimento dei propri tifosi in tutti i momenti più importanti della stagione». L’inno C’è solo l’Inter è stato «selezionato dai possessori di Fan Token $INTER», lo sponsor solitamente sul petto dei calciatori interisti.