Inter-Real Madrid, probabili formazioni e dove vedere la sfida di Champions

Arriva anche per l’Inter l’esordio nella nuova stagione di UEFA Champions League. I nerazzurri sfideranno in casa, allo stadio Giuseppe Meazza “San Siro”, il Real Madrid guidato da Carlo Ancelotti nella prima sfida del girone D.

Dove vedere Inter-Real Madrid e a che ora

L’appuntamento è questa sera alle 21.00 su Amazon Prime Video, con diretta che partirà dalle 19.30, e la visione sarà disponibile per tutti gli abbonati Prime. La partita Inter-Real Madrid si potrà, quindi, vedere facilmente in streaming da pc o tablet. Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini commenteranno il match, mentre da bordocampo ci saranno Alessandro Alciato e Alessia Tarquinio.

Inter-Real Madrid, probabili formazioni

Inter, i probabili undici

Per la sfida contro i blancos, i nerazzurri dovranno fare a meno di Stefano Sensi, infortunatosi nella sfida di campionato contro la Sampdoria. Rientra in gruppo, invece, il difensore Alessandro Bastoni, che dovrebbe partire titolare ma, come confermato dall’allenatore Simone Inzaghi in conferenza stampa, verrà valutato fino all’ultimo se potrà scendere in campo.

L’inter dovrebbe presentarsi con il 3-5-2: Tra i pali Samir Handanovc davanti a lui il trio De Vrij, Skriniar e Bastoni, che in caso di defezione verrà sostituito da Dimarco. A centrocampo non ci sono grandi rivoluzioni rispetto, unico ballottaggio è tra Darmian e Dumfries, dove il primo sembra favorito. In attacco spazio alla coppia Lautaro – Dzeko, con Correa pronto ad entrare in corsa.

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni (Dimarco); Darmian (Dumfries), Barella, Brozovic, Chalanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro

Real Madrid, i probabili undici

Grandi assenze tra le file del Real Madrid. Ancelotti, che dovrebbe optare per il 4-3-3, dovrà fare a meno di Marcelo nella sfida contro l’Inter. Tra i non convocati anche Mendy che non è ancora in condizione, mentre Alaba e Modric, seppur acciaccati, dovrebbero scendere in campo dal primo minuto. Al centro dell’attacco del Real ci sarà Benzema supportato da Hazard e Vinicius sugli esterni.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Casemiro, Modric; Hazard, Benzema, Vinicius Junior.

Chi arbitra Inter-Real Madrid

A dirigere la sfida sarà il tedesco Daniel Siebert, che avrà come assistenti Rafael Foltyn e Christian Gittelmann. Il quarto uomo sarà invece Daniel Schlager. Assistenti VAR, Marco Fritz e Harm Osmers.

Daniel Siebert ha arbitrato i nerazzurri nel successo per 2-1 contro il Ludogorets, match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale della UEFA Europa League del 27 febbraio 2020.