Inter-Milan, tifosi dalla Puglia bloccati sul treno a Rimini: corsa contro il tempo per arrivare a San Siro

Tutto pronto, o quasi, a Inter-Milan. L’attesa gara di ritorno delle semifinali di Champions League ha attirato tifosi da tutta Italia. Ma non tutti riusciranno ad arrivare in tempo, o quantomeno dovranno correre per farlo. Un folto gruppo di supporter delle due formazioni milanesi, partito dalla Puglia con il Frecciarossa 8814 delle 5.55, da Lecce, è rimasto bloccato in Emilia Romagna a causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo la Regione, causando anche gravi danni in alcune città. Il treno è bloccato alla stazione di Rimini e difficilmente riuscirà a portare in tempo i tifosi a Milano.

L’arrivo era previsto alle 15.05

Originariamente il gruppo di tifosi avrebbe dovuto raggiungere la Stazione Centrale di Milano alle 15.05. Un anticipo considerevole, per permettere a tutti di godersi l’attesa, raggiungere lo stadio e aspettare la gara decisiva tra Inter e Milan, dopo l’andata finita 2-0 in favore dei nerazzurri. Sul sito di Trenitalia, però, si legge: «Il treno FR 8814 Lecce – Milano Centrale oggi è cancellato da Rimini a Faenza». Tutto fermo a causa del maltempo.

Alcuni tifosi si sono organizzati con mezzi propri

In molti hanno cercato, quindi, soluzioni alternative. Dopo aver acquistato biglietti a prezzi alti e aver battuto in velocità la concorrenza di migliaia di tifosi, nessuno vuole rinunciare alla gara. Così alcuni gruppi di viaggiatori hanno deciso di affittare auto o tentare la sorte con passaggi vari. C’è anche chi ha trovato una navetta da pagare per arrivare dalla stazione di Rimini all’aeroporto di Bologna. Da lì altre navette e poi il treno, un altro, per Milano. Una vera e propria corsa contro il tempo, perché una volta arrivati in città bisognerà anche andare in metropolitana fino allo stadio, in una zona di Milano che solitamente si congestiona proprio a causa delle partite. Il calcio d’inizio è previsto per le 21.

