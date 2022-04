Dove vedere Inter – Milan di Coppa Italia? Orario, arbitro e formazioni della semifinale

Inter – Milan, quarto atto. L’eterno derby della Madonnina, già protagonista della lotta per lo Scudetto, infiamma ancora una volta il capoluogo lombardo in Coppa Italia. La stracittadina milanese infatti sarà in programma stasera 19 aprile, in diretta alle 21 su Canale 5, quando andrà in scena la semifinale di ritorno del torneo. Le due formazioni partono dallo 0-0 dell’andata, che lascia dunque spazio a ogni pronostico. A differenza delle competizioni Uefa, in Coppa Italia è ancora in vigore la regola del gol in trasferta, pertanto un pari con reti da ambo le parti promuoverebbe i rossoneri. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

«È ora di vincere il derby». Così Simone Inzaghi, guida dell’Inter, ha caricato la squadra in vista della sfida con il Milan, la quarta in stagione. I nerazzurri infatti nel 2021-22 non hanno ancora battuto i cugini del rossoneri, che invece hanno trionfato nel match di ritorno in Serie A, a fronte di due altri pareggi. «Vale una finale, quindi potrebbe avere effetti sulla stagione. Dobbiamo essere poi bravi a scindere le competizioni». Diverso il parere di Stefano Pioli, allenatore del Milan, secondo cui il derby non influirà minimamente sulla lotta per lo Scudetto. «Vedo una squadra forte e motivata», ha detto in conferenza alla vigilia. «Più siamo uniti, più chance avremo di passare il turno». Arbitro di Inter – Milan sarà Mariani, già fischietto della gara di andata. Al suo fianco gli assistenti Costanzo e Passeri, mentre quarto uomo sarà Abisso. Al Var invece siederanno Mazzoleni e Tolfo.

Inter – Milan, le probabili formazioni di stasera 19 aprile 2022 alle 21 su Canale 5

Qui Inter, dubbio fra Lautaro Martinez e Sanchez

Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi che nella sua Inter dovrebbe puntare sugli stessi 11 che hanno iniziato il match di andata lo scorso 1 marzo. Contro il Milan, nel 3-5-2 ci saranno Bastoni, De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic. In mediana confermato Brozovic, perno insostituibile dei nerazzurri, con Barella e Calhanoglu ai suoi fianchi. Sulle fasce spazio a Perisic sulla sinistra e Dumfries sulla destra. In attacco Dzeko è certo di una maglia da titolare, mentre è ballottaggio fra Lautaro Martinez e Sanchez, con l’argentino favorito.

Qui Milan, Kessié o Krunic sulla trequarti

Eccezion fatta per gli infortunati a lungo termine, Stefano Pioli può far leva su quasi tutti gli effettivi. Contro l’Inter, il Milan dovrebbe schierare Maignan tra i pali e una difesa a 4 con Kalulu e Tomori al centro, Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. I rossoneri infatti non subiscono gol da sette partite fra tutte le competizioni, serie iniziata proprio nel match di andata. «Dovremo schermare Brozovic», ha detto Pioli alla vigilia. Per questo in mediana spazio a Bennacer e Tonali, con uno fra Kessié e Krunic avanzato sulla trequarti. Al suo fianco Leao e Messias (favorito su Saelemaekers), mentre in avanti spazio a Giroud.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli.