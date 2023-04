Allegri, insulti dopo Inter-Juventus di Coppa Italia: cosa ha detto

Nervi a fior di pelle in casa Juventus, in un periodo in cui dal punto di vista prettamente di campo le cose stanno andando malissimo. Dopo gli insulti del vice Marco Landucci rivolti a Luciano Spalletti, nel post partita della semifinale (persa) di Coppa Italia contro l’Inter, l’allenatore Massimiliano Allegri avrebbe avuto un duro scontro prima con il dirigente nerazzurro Dario Baccin e poi con Beppe Marotta, con cui aveva lavorato alla Juventus.

Cosa è successo dopo la partita persa dalla Juventus contro l’Inter

L’andata della semifinale era finita con una rissa in campo e l’espulsione di Lukaku, poi graziato dal presidente della Figc Gabriele Gravina. «Urla e litigi e anche stavolta qualcosa è successo, sebbene a differenza dell’ultima volta non in campo, ma lontano dalle telecamere e dagli occhi degli spettatori. E il più scatenato pare sia stato l’allenatore bianconero», scrive la Gazzetta dello Sport. «Tutto è successo, come spesso capita, nel sottopassaggio. Non si sa che cosa abbia scatenato la furia del tecnico, che evidentemente era molto più nervoso di quanto ha fatto vedere in tv e in conferenza stampa».

Rientrando negli spogliatoi, Allegri se la sarebbe presa prima con Baccin, con cui c’erano stati degli screzi anche all’andata. Sono volate parole grosse: «Siete delle merde, ma tanto arrivate sesti», avrebbe urlato l’allenatore della Juventus, per poi inveire contro chiunque fosse nei paraggi, compreso l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, con cui il tecnico livornese ha lavorato alla Juventus e con cui, finora, ha sempre avuto un ottimo rapporto. Allegri avrebbe poi rimproverato duramente i calciatori della Juventus per l’opaca prestazione in campo, aggiungendo: «Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions».

Nervosismo al Max: cosa aveva detto alla panchina del Napoli

Dopo il match di campionato perso contro il Napoli domenica sera, Allegri si era rivolto in maniera ironica alla panchina dei partenopei: «Bellissimo, siete riusciti a vincere uno scudetto», aveva detto andando negli spogliatoi inviperito per l’annullamento con il Var del gol di Angel Di Maria.