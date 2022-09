Crisi Inter e Juve: i tifosi contro Inzaghi e Allegri

Due sconfitte esterne contro avversari sulla carta più deboli hanno sugellato un inizio di stagione difficile. Inter e Juve arrivano alla prima sosta del campionato leccandosi le ferite per i rispettivi ko in trasferta. I nerazzurri hanno ceduto 3-1 sul campo dell’Udinese, cadendo nel finale sotto i colpi dei friulani. Ancora peggio hanno fatto i bianconeri, che hanno perso 1-0 contro il Monza, ultimo in classifica e alla prima vittoria in assoluto in Serie A, non nella stagione in corso ma in tutta la propria storia. Si tratta del momento peggiore per entrambe le formazioni da quando è iniziato il campionato. La contestazione nei confronti dei due allenatori, Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, si è ulteriormente inasprita: contro il tecnico e i giocatori dell’Inter si è mossa anche la Curva Nord, contro quello della Juventus è in atto una vera e propria campagna social.

La Curva Nord contro Simone Inzaghi e i calciatori

Non un semplice #InzaghiOut ma un’analisi complessa e approfondita a cui invitano i club della Curva Nord. Il tifo organizzato dell’Inter si prepara a riunirsi per capire come procedere nel contestare non soltanto il tecnico nerazzurro, ma anche calciatori e società. Con un duro comunicato, stamattina la Curva Nord ha indetto una riunione aperta per il prossimo giovedì sera, a cui potranno partecipare tutti i tifosi, anche non iscritti ai club. L’obiettivo è far capire «come ragiona la Nord di fronte ad una situazione del genere per nulla piacevole». Gli ultras scrivono: «La realtà, se approcciata da un punto di vista d’insieme, è molto più complessa di uno sbrigativo ‘Inzaghi-out’». E sul banco degli imputati salgono anche i calciatori: «La tolleranza è finita. L’allenatore ha sicuramente fatto degli errori, ma non c’è nessun alibi per i giocatori che in queste situazioni ci sguazzano anteponendo il proprio ego al gruppo. A noi questo non va bene, al rientro dalle nazionali cambia il registro».

Inter, 3 sconfitte in 7 gare di A: mai così tante

La sconfitta contro l’Udinese è solo la goccia. L’Inter è settima con 12 punti conquistati, frutto di 4 vittorie e 3 ko in 7 partite. E tra le sconfitte, bruciano quella nel derby per 3-2 e quella contro la Lazio per 3-1, quasi più di quella di ieri a Udine. A queste si aggiunge il crollo senza storia con il Bayern Monaco e a nulla, o quasi, vale il successo per 2-0 contro il Viktoria Plzen che lascia aperto il discorso qualificazione.

Crollo Juve: Allegri scortato dalla polizia fuori dal campo

Ma c’è anche chi sta molto peggio dell’Inter ed è la Juventus. Ottavo posto con 10 punti, soltanto 2 vittorie e 4 pareggi in 7 gare e quel ko di ieri contro il Monza che sembra la beffa definitiva. E in Champions non va meglio, anzi: la doppia sconfitta per 2-1 contro Psg a Parigi e Benfica, in rimonta, a Torino, mette i bianconeri a serio rischio eliminazione nella manifestazione europea più ambita. Per i tifosi della Juve la colpa è quasi tutta di Allegri, tanto che ieri ha dovuto lasciare il campo sotto scorta, dopo aver assistito alla debacle dei suoi uomini dalla tribuna per squalifica. E sui social l’hashtag #AllegriOut continua a spopolare.

Sono lle 15:52 del 19 settembre 2022 e il signor Massimiliano Allegri è ancora sulla panchina della Juve.#AllegriOut — Mirko (@Mirko_amo24) September 19, 2022

Juve senza carattere e idee: Montero al posto di Allegri?

Quella di Allegri è la peggior Juve degli ultimi anni. Che il ciclo dei dieci scudetti si sia chiuso definitivamente non ci sono dubbi, ma per i tifosi è inconcepibile cadere anche contro il Monza, nonostante nomi del calibro di Di Maria, Vlahovic, Paredes e Kostic. Al netto delle assenze per infortunio (Pogba e Chiesa su tutti), il tecnico bianconero è apparso più confuso che altro, sia nelle valutazioni sia nella gestione della gara. Ieri l’allenatore ha scelto di tenere fuori il capitano di questa squadra, Leonardo Bonucci, per motivi tecnico-tattici non spiegati. Poi è stato “tradito” dal suo calciatore più celebre, quell’Angel Di Maria che ha fortemente voluto e con cui sembrano già tesi i rapporti. Il rosso all’esterno argentino e il gol nel finale del Monza hanno fatto il resto. Tanto che la Juventus, nonostante l’elevatissima cifra da spendere in caso di esonero (intorno ai 36 milioni di euro lordi), starebbe pensando a un sostituto. Prediletta la soluzioni interna, con Paolo Montero, ex centrale difensivo proprio dei bianconeri e attuale allenatore dell’Under 19, in pole position per lo scatto di carriera.