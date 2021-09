La partita di Serie A in programma alle 18 di sabato 18 settembre è Inter-Bologna: un incontro tra due squadre che hanno scritto la storia del nostro calcio, ma con obiettivi stagionali decisamente diversi. I campioni d’Italia, reduci dalla sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, puntano a bissare il successo della stagione 2020/21, mentre i felsinei cercano una salvezza tranquilla. Ma intanto, le due squadre arrivano appaiate a questo match, entrambe imbattute e a quota 7 punti (dopo due vittorie e un pareggio). Ecco le probabili formazioni, l’arbitro e le informazioni utili per vedere la partita.

Inter- Bologna, le ultime da San Siro

Inzaghi non si discosterà dal 3-5-2, suo marchio di fabbrica. Dopo aver vinto il ballottaggio con Perisic, a sinistra inizia Dimarco, mentre sulla corsia opposta la scelta iniziale è caduta sull’olandese Dumfries e non su Darmian. Fuori Sensi per infortunio, in mezzo ci sono i tre titolari Barella, Brozovic e Calhanoglu. Davanti, Lautaro fa coppia con il connazionale Correa. 4-2-3-1 per il Bologna di Mihajlovic, che davanti alla difesa dà fiducia a Dominguez e Svanberg: a loro il compito di coprire le spalle all’intoccabile Soriano, che insieme a Sansone e Orsolini proverà a innescare l’ex Arnautovic.

Inter- Bologna, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Correa.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic. All. Mihajlovic

Inter- Bologna, chi arbitra

Sarà Ayroldi l’arbitro di Inter-Bologna in programma alle 18 a San Siro. Assistenti Di Vuolo e Imperiale, quarto uomo Gariglio. Al VAR ci sarà Guida, con Paterna come assistente.

Inter- Bologna, dove vedere la partita

La sfida Inter-Bologna verrà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.