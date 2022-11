Inter contro il Bologna senza Curva Nord: 4 Daspo e divieto di «tamburi e striscioni»

Linea dura della Questura di Milano che ha deciso di vietare l’ingresso in Curva Nord con striscioni, bandiere e tamburi per il prossimo match dell’Inter a San Siro, quello contro il Bologna. La eco di quanto accaduto durante il match interno dei nerazzurri contro la Sampdoria, con i tifosi costretti a uscire da un gruppo di ultras dopo la notizia della morte di Vittorio Boiocchi, storico capo della tifoseria interista, è ancora forte. E così dopo i 4 Daspo per altrettanti ultras dell’Inter, arriva un’altra decisione forte presa dal Gruppo operativo di sicurezza della Questura. La gara Tra Inter e Bologna si giocherà mercoledì prossimo, 9 novembre, e sarà l’ultima a San Siro prima della sospensione del campionato.

Inter-Bologna: vietati «striscioni, bandiere, megafoni e tamburi» in Curva Nord

Nel documento redatto dal gruppo operativo di sicurezza della Questura, che ha preso la decisione anche su indicazione del Comitato per l’ordine e la pubblica sicurezza, è chiaro. Per il match Inter-Bologna varrà il divieto di «accesso ed esposizione di striscioni, bandiere, megafoni e tamburi nella Nord». Un provvedimento unico nel suo genere che silenzierà il tifo nerazzurro in quella che sarà l’ultima gara casalinga del 2022 prima della sosta per i Mondiali del Qatar. La squadra guidata da Simone Inzaghi ospiterà i rossoblù mercoledì sera alle 20.45.

4 provvedimenti Daspo dopo Inter-Samp

La Questura aveva già stabilito ben 4 provvedimenti Daspo per altrettanti tifosi, principali protagonisti dello svuotamento della Curva Nord con tanto di minacce e intimidazioni. Lo hanno ricevuto in quattro. Il primo è un 52enne pregiudicato della provincia di Varese, che dovrà stare lontano dagli impianti sportivi per 5 anni. Poi c’è un 31enne milanese indagato dalla Questura di Napoli per possesso di fuochi pirotecnici durante Napoli-Inter, fermato per 2 anni. Stessa pena per un 18enne che ha spinto e strattonato alcuni dei tifosi mandati via. Daspo di un anno, infine, per un incensurato 22enne.